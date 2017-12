Bol to malý pivný Woodstock?

Podľa organizátorov asi pätnásťtisíc ľudí dorazilo na festival Hodokvas, ktorý od štvrtka do nedele nadránom hučal v mestečku Pezinok. Slnkom spálená a davom zo-šliapaná tráva pri Malackej ceste za vinohradom a Pezinkom, trasúce sa reproduktory, unavené

leto a sladkastá vôňa nového podkarpatského vína hostili šesťdesiat skupín a vyše štyridsať dídžejov. Všetko sa to odohrávalo na obrovskej lúke, kde boli stanové mestečko, dve hudobné pódiá, niekoľko ďalších stanov s malými pódiami a dídžejskými pultmi a množstvo slnečníkov a namiesto čerstvého pezinského burčiaku s pivným gigantom importovaným z východného Slovenska. Až sa občas zdalo, že on bude kľúčovým stanom slovenského Woodstocku, ako nazvali Hodokvas jeho organizátori.

Hodokvas by Woodstockom mohol byť, keďže sleduje muziku, ktorá vzniká mimo centra hudobného biznisu. S nabitým programom, zmesou farieb a chutí, skončil sa v noci zo soboty na nedeľu, má ambíciu byť úspešným multimediálnym letným festivalom – prehliadkou alternatívnej kultúry. Podľa agentúr sa najväčšej pozornosti publika tešila černošská skupina Zion Train z Veľkej Británie, drži-teľka ceny MTV Awards, skupina Zdob si dub z Moldavska a nemecká parokenrolová kapela Los Banditos či českí Support Lesbiens, Mňága a Žďorp, Buty.

V sobotné horúce poobedie patrilo hlavné pódium bratislavským Pressburger Klezmer Band.

„Židovská ľudová hudba na mňa vždy urobí veľký dojem. Má množstvo tvárí, rozpráva zároveň o ra-dostiach aj tragédiách, mieša dohromady smiech so slzami,“ hovorí tridsiatnik Michal. V sobotu popoludní sa na Hodokvase síce nesmialo, ani neplakalo, ale zvukári pri mixážnom pulte napokon tancovali na židovskú hudbu Pressburger Klezmer Band. Aj Bratislavčania chceli dokázať, že hudba východoeurópskych potulných muzikantov má svoj veľký boom. Z kraja lúky chladili rozhorúčené telá poslucháčov staré pezinské hasičské autá.

„Chcem hneď na začiatku povedať, že nepíšem veselé poviedky. A na festivaloch by sa mali čítať len tie humorné. A tak, kto bude sklamaný, môže vždy odísť. Prečo som potom tu? Ako jeden z účinkujúcich mám všade voľný vstup a môžem tak počúvať hudbu,“ uviedol svoje čítanie pod šiatrom Literárneho cirkusu Kolomana K. Bagalu spisovateľ Pavol Rankov. Spolu s Danielou Kapitáňovou či čítaniami z knihy Silvestra Lavríka dokazoval, že festival má aj literárne posedenia, divadelné a filmové predstavenia.

Bol to úspech? Áno. Festival si vychováva vnímavé publikum, ktoré vyhľadáva rôznosť. „Nepotrebujeme, aby tu bolo obrovské množstvo ľudí. Festival by stratil hravosť a aj svoje kúzlo,“ tvrdili organizátori. Hodokvas naozaj priniesol živočíšnu spontánnosť. Takú, ktorá možno raz nahradí vyžmýkaný pop. Ale malý Woodstock? Je to haluzné, hovorili všetci. Slovo Woodstock v tej chvíli nespomenul nik.

