Kinematograf končí

25. aug 2003 o 13:00

BRATISLAVA – Už druhý prázdninový mesiac jazdí na Slovensku zelený vynovený starý štýlový autobus Škoda RTO, ktorý každý letný večer prináša ľuďom na námestia veselé i vážne komédie českej a slovenskej produkcie. Počas dvojmesačnej trasy, keď kinematograf kotvil už na štrnástich miestach, sa dnes zastaví na Hlavnom námestí v Bratislave, kde uzavrie svoju „slovenskú“ cestu. Od 25. do 29. augusta bude denne od ôsmej hodiny večer a zadarmo premietať Pelíšky Jana Hřebejka, Rebelov Filipa Renča, Samotárov Davida Ondříčka, Sladké hry minulého leta Juraja Herza, Rok diabla Petra Zelenku a spolu s nimi krátke, no o to vtipnejšie animované snímky študentov VŠMU. Projekcie doteraz navštívilo 25-tisíc divákov.

Bratislava bude zavŕšením prvej veľkej cesty Bažant kinematografu po Slovensku, aj preto sa organizátori rozhodli, že jednotlivé projekcie budú uvádzať filmoví hostia. S ováciami sa stretla projekcia filmu Pelíšky v Banskej Bystrici. Prišla ho uviesť Emília Vášáryová: „Až keď som prišla do Banskej Bystrice, dozvedela som sa, aký má Bažant kinematograf úspech na celom Slovensku. Je to veľmi dobrý nápad, o čom svedčí aj množstvo divákov. Na tieto teplé letné večery je kinematograf ideálny. Dúfam, že bude aj na budúci rok.“ Emília Vášáryová príde Pelíšky predstaviť aj na dnešnú projekciu.

Vo štvrtok 28. augusta sa diváci budú môcť stretnúť s kameramanom filmu Sladké hry minulého leta Dodom Šimončičom, ale aj s tvorcami úspešného filmu Pôvod sveta, ktorý uvedú nielen režisérsko-producentská dvojica Katarína a Peter Kerekesovci, ale prídu aj jediní hereckí predstavitelia tejto animovanej snímky Tatiana Šulíková a Ivan Martinka. (sim)