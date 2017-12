Po Hamletovi prichádza na scénu zvolenského divadla Štúr

25. aug 2003 o 16:30 TASR

Zvolen 25. augusta (TASR) - Päť premiér pripravuje umelecký súbor Divadla J. G. Tajovského (DJGT) vo Zvolene v novej divadelnej sezóne. Otvorí ju 3. septembra premiérou inscenácie Vyslanec zvolenský, ktorá priblíži život predstaviteľa slovenského národného hnutia, politika, jazykovedca a poslanca v uhorskom sneme za mesto Zvolen Ľudovíta Štúra.

Toto literárne pásmo, ako povedal na dnešnom stretnutí s novinármi nový umelecký šéf súboru Radoslav Kuric, uvedú zvolenskí divadelníci na domovskej scéne aj 4. septembra ako súčasť programu slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva a 6. a 7. septembra tiež na Námestí SNP v rámci osláv 760. výročia obnovenia mestských výsad Zvolena. Novú inscenáciu začínajú skúšať dnes, práve na Ľudovíta. Naštudujú ju podľa predlohy Juraja Sarvaša, ktorý sa zhostil aj režisérskej taktovky a tiež si v nej zahrá. Štúra stvárňuje Kuric, jeho životnú lásku Adelu Ostrolúcku Silvia Donová. Ďalšie postavy zveril režisér Dušanovi Cinkotovi, Vladovi Rohoňovi, Štefanovi Šatánkovi a svojej dcére Svetlane Sarvašovej-Csudayovej.

Od polovice septembra sa pustia zvolenskí herci do skúšania hry amerického autora Tennessee Williamsa Sklenený zverinec v réžii Ľubomíra Pauloviča. Tento titul podľa Kurica vybrali pre obohatenie repertoáru o klasických svetových autorov, ktorí sa objavujú na zvolenskom javisku iba sporadicky. Citlivý príbeh zakomplexovaného dievčaťa Laury a jej matky, ktorá sa snaží celú rodinu držať pokope a zabezpečiť jej dobrý život, by mal mať premiéru 20. novembra.

V obnovenej premiére uvidia najmä malí návštevníci zvolenského DJGT rozprávku Trio kotkodák v réžii Jany Pilcovej.

"Oslovil som viacerých známych režisérov ako Doda Gombára, Michala Spišáka, Jakuba Nvotu či Emila Horvátha. Chcem totiž, aby sme do konca sezóny urobili ešte dve premiéry s kvalitnými ľuďmi," konštatoval umelecký šéf. Za dôležitú označil komunikáciu s inými slovenskými divadlami. Vhodnú pôdu na to vytvárajú mladí ľudia, ktorí sa dostali do ich vedenia.

Doplnil, že aj zvolenský súbor "posilnili predstavitelia mladej slovenskej hereckej generácie Cinkota a Martin Kusenda.