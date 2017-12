Benátky tentoraz úplne európske

Blesky fotografov, výkriky fanúšikov, hviezdy, róby a limuzíny dorazia zajtra na ostrov Lido, za lagúny, paláce a krivolaké uličky labyrintu, lenivo sa hojdajúceho ...

Blesky fotografov, výkriky fanúšikov, hviezdy, róby a limuzíny dorazia zajtra na ostrov Lido, za lagúny, paláce a krivolaké uličky labyrintu, lenivo sa hojdajúceho na vlnách. Začína sa jeden z najstarších a najprestížnejších svetových filmových festivalov. Jeho tohtoročný šesťdesiaty ročník štartuje v stredu premiérou komédie Woodyho Allena Anything Else (Hocičo iné) s Christinou Ricci a Dannym De Vito - ale aj tento film premietnu mimo súťaže. Woody Allen na festival do Benátok príde prvýkrát.

Patričný lesk tentoraz dodajú Nicole Kidman, Antonio Banderas, Anthony Hopkins, režiséri Bernardo Bertolucci, James Ivory, Jim Jarmusch, Robert Rodriguez, Ridley Scott či bratia Coenovci. Okrem noviniek si festival pripomenie herecké umenie Katharine Hepburnovej.

Tohtoročné filmové Benátky budú celkom v znamení európskeho filmu, zdôraznil šéf festivalu Moritz de Hadeln na prezentácii festivalového programu v Ríme. V hlavnej súťaži sa premietne dvadsať filmov.

Medzi nimi dráma Imagining Argentina (Predstavovať si Argentínu) britského režiséra Christophera Hamptona, v hlavných úlohách s Antoniom Banderasom a Emmou Thompson, a nemecký film Margarety von Trotta s názvom Rosenstrasse (Ružová ulica) - o vzbure nemeckých žien, ktoré sa v štyridsiatom treťom na berlínskej Rosenstrasse pokúsili o odpor proti deportácii svojich židovských mužov.

Hollywood bude zastúpený len mimo súťaže. Bratia Coenovci uvedú nový film Intolerable Cruelty (Neznesiteľná krutosť) s Catherine Zeta-Jonesovou, Georgeom Clooneym a Billym Bobom Thorntonom. Robert Rodriguez tretí diel svojej mexickej trilógie Once Upon A Time In Mexico (Raz v Mexiku) s Antoniom Banderasom a Johnnym Deppom. Ridley Scott ponúkol festivalu Matchstick Men (Zápalkoví muži). A Robert Benton filmovú verziu románu Philipa Rotha Ľudská škvrna v hlavnej úlohe s Edom Harrisom.

Mimo súťaže pobežia tiež filmy ako Rojkovia hviezdneho talianskeho režiséra Bernarda Bertolucciho a Káva a cigarety Jima Jarmuscha s Robertom Benignim, Cate Blanchettovou, Iggym Popom a Tomom Waitsom.

Slávna éra tohto festivalu sa kedysi začala premietaním Mamoulianovho hororu Dr. Jekyll a Mr. Hyde na benátskom Lide, na terase vtedy posledného výkriku architektúry, hotela Excelsior, kam mal festival prilákať hostí aj mimo sezóny. Prvý ročník roku 1932 s názvom Biennale Cinematografica di Venecia.

Úspechy v Benátkach svojho času zožala aj československá kinematografia - Extáza (1932) Gustava Machatého či Zem spieva (1933) Karola Plicku. Na festivale sa zúčastňoval aj Juraj Jakubisko, ktorému pomáhal dostať sa poza železnú oponu jeho priateľ Federico Fellini. Ten raz povedal, že vojsť do filmového paláca benátskeho festivalu bolo pre neho ako zložiť záverečnú skúšku.