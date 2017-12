Feťák Junkie XL, vylez už konečne z toho nahrávacieho štúdia!

26. aug 2003 o 9:00

Junkie XL vo svojom živle. FOTO - WWW.JUNKIEXL.NL

Zaslúžil sa o to, že Elvis Presley vstal z mŕtvych. Možno si spomínate, ako pred rokom holandský dídžej Junkie XL zremixoval neznámu pieseň kráľa rokenrolu A Little Less Conversation do modernej podoby a pomohol tak Elvisovi dostať sa už po osemnásty raz na vrchol britskej hitparády. Junkie XL alias Tom Holkenborg sa vracia s očakávaným albumom A Broadcast From The Computer Hell Cabin.

Ak ste futbalovým fanúšikom, určite ste sa pred Elvisovým hitom nemohli skryť. Firma Nike ho pred rokom použila v rámci reklamnej kampane k majstrovstvám sveta vo futbale. Z klubového dídžeja sa stal zo dňa na deň megaúspešný producent, ktorému začali podávať ruku veľké hviezdy. Na jeho treťom albume hosťuje celá encyklopédia rocku a popu: legendárny soulman Solomon Burke, spevák Depeche Mode David Gahan, americký raper Chuck D či Robert Smith zo The Cure.

Mnohým hudobníkom by prípadný úspech zväzoval ruky, nie však 36-ročnému Holkenborgovi, ktorý už má niečo za sebou. Junkie XL bola v druhej polovici deväťdesiatych rokov pomerne úspešná rockovo-tanečná skupina, z ktorej zostal nakoniec iba Holkenborg. Stal sa nezávislým hudobným producentom, písal hudbu pre reklamu a počítačové hry alebo aj pre hollywoodske filmy (napríklad Blade).

Pred rokom musel pre elvisovský singel skrátiť svoj pseudonym Junkie XL na JXL. Elvisova nahrávacia spoločnosť si totiž neželala, aby bolo spevákovo meno spájané s drogami, hoci paradoxne práve tie boli príčinou jeho predčasnej smrti v roku 1977. Na albume A Broadcast From The Computer Hell Cabin sa hudobník vracia k pôvodnému menu. A to aj napriek tomu, že anglické médiá ho obvinili z otvorenej propagácie drog. „Je to všetko veľký omyl. Moji priatelia ma volajú Junkie, pretože veľa času trávim v nahrávacom štúdiu. Hovoria: Ty feťák, vypadni už odtiaľ!“

Holkenborg iba prednedávnom dokončil remix Gahanovej piesne Dirty Sticky Floors a ďalšie ponuky mu ležia na stole. „Chcel by som, aby sa meno Junkie XL stalo značkou kvality.“

Počas nahrávania sa Junkie XL stretol v štúdiu s Garym Numanom, konceptuálnym popovým šialencom, autorom futuristických piesní, ktorého hviezda zažiarila na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov. Numan naspieval v skladbe Angels vokály a Holkenborgovi chvíľu trvalo, než sa zbavil pocitu, že pred ním stojí jeho hrdina z mladosti. „Ó bože, to je Gary Numan. Bol som jeho veľký fanúšik a zrazu som sa musel prevteliť do úlohy producenta,“ vysvetľuje. Čo by sa stalo, ak by ho navštívil samotný Elvis?

PETER BÁLIK