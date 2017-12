Divadelná Nitra odráža dejiny

NITRA - Divadelný sviatok v podobe medzinárodného festivalu Divadelná Nitra klope na dvere. Prípravy vrcholia, účasť práve potvrdzujú predstavitelia vlády, parlamentu a veľvyslanci krajín, ktorých súbory sa predstavia na Slovensku. Témou trinásteho ročník

26. aug 2003 o 10:00

Záber z predstavenia Šťastná Babylónia. FOTO - DN

a je zamyslenie sa nad nedávnou históriou Európy. „Aj keď nie vždy ide o inscenácie zo súčasnosti, všetky podľa môjho názoru ponúkajú súčasné výpovede,“ hovorí riaditeľka festivalu Darina Kárová. Reflexie o spoločensko-politických udalostiach starého kontinentu ponúkajú divadlá i jednotlivci z ôsmich krajín.

Najväčším ťahákom je podľa Károvej Tanečné divadlo Montalvo-Hervieu z Francúzska, ktoré hneď v otvárací deň festivalu uvedie Šťastnú Babylóniu. Aj keď je festival zameraný prevažne na činoherné inscenácie, tentoraz dostali priestor až dva tanečné súbory. „Je to preto, že ich tvorba je kdesi na rozhraní. Tancujú akoby na hranici s činohrou. Tanec svoj vlastný festival má. My preto do tohto žánru iba symbolicky načrieme,“ vysvetľuje Darina Kárová. Z ostatných predstavení majú zaujať tie, ktoré využívajú netradičné prístupy k textu. Podarilo sa to napríklad Novému divadlu z Lotyšska či Dejvickému divadlu z Prahy.

Súčasťou festivalu je aj odovzdávanie ocenení Dosky 2003 za uplynulú divadelnú sezónu. Program na slávnostný večer pripravuje Silvester Lavrík.

(zk)