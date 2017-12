Na Pelíškoch sa na námestí v Bratislave sedelo, ležalo a stálo

26. aug 2003 o 14:00 TASR

Bratislava 26. augusta (TASR) - S veľkým diváckym záujmom sa hneď v prvý večer stretol improvizovaný amfiteáter na bratislavskom Hlavnom námestí, kde sa od pondelka do piatku udomácnil putovný premietací autobus v rámci projektu Bažant kinematograf.

Úspešná česká komédia Pelíšky režiséra Jana Hřebejka prilákala na námestie okolo päťsto divákov napriek tomu, že už patrí k stabilnej sviatočnej ponuke českých a slovenských televízií. A tak sa námestie v historickom centre mesta veľmi rýchlo zaplnilo nielen divákmi sediacimi (na stoličkách, karimatkách a dekách), ale aj ležiacimi (na karimatkách a dekách) a dokonca aj skalnými priaznivcami stojacimi (na vlastných nohách).

Všetkých prišla na úvod pozdraviť herečka Emília Vášáryová, ktorá v tomto dnes už takmer kultovom filme stvárnila jednu zo svojich nezabudnuteľných úloh po boku filmového manžela Jiřího Kodeta. Samotná herečka však patrila k tým málo jedincom, ktorí na Pelíškoch nezostali - svoj film vraj videla iba raz v kine a potom druhýkrát náhodou, keď ho vysielali v maďarskej televízii nadabovaný v maďarčine.

Atmosféru amfiteátra v kulisách historických domov si filmoví priaznivci v Bratislave môžu vychutnať každý večer až do piatku. Dnes o 20. hodine je na programe úspešný retromuzikál Rebeli, v stredu to bude česká komédia Samotári. Vo štvrtok, kedy sú na programe dva slovenské filmy, prídu opäť osobne aj zaujímaví filmoví hostia: kameraman Dodo Šimončič, ktorý spolupracoval na filme Sladké hry minulého leta a režisérka druhého titulu Pôvod sveta Katarína Kerekesová so svojimi hereckými predstaviteľmi Ivanom Martinkom a Táňou Kulíškovou.

Filmové projekcie v rámci projektu Bažant kinematograf videlo doteraz v 15 slovenských mestách okolo 25 000 divákov. Svoju tohtoročnú prázdninovú púť po Slovensku končí autobus práve v hlavnom meste.