Záver leta opäť spríjemní černošská hudba

Interpreti z troch kontinentov sa predstavia v troch mestách na 8. ročníku festivalu Veľké augustové večery spirituálovDown by the Riverside, Amazing Grace, When the Saints Go Marchin In a mnoho ďalších známych spirituálov a gospelov zaznie na koncertoch

27. aug 2003 o 8:30 Oliver Rehák

Lydiah Wairiu Musau (uprostred) so svojím zborom. FOTO - AP PROJEKT

ôsmeho ročníka festivalu Veľké augustové večery spirituálov, ktoré sa od štvrtka až do soboty budú konať v troch slovenských mestách. Mnoho ľudí si myslí, že gospel a spirituál je to isté. No spirituály sú staré duchovné černošské piesne, ktoré spieva zbor. Vznik gospelov sa datuje až do prvej polovice 20. storočia a niektorí hudobní teoretici ich od spirituálov odlišujú tematicky (texty pochádzajú z Nového zákona) a tým, že ich spievajú skôr sólisti. Festival, napriek názvu Veľké augustové večery spirituálov, predstaví oba hudobné druhy. Hlavnými hviezdami tohto ročníka sú rodáčka z Kene Lydiah Wairiu Musau a Američan Melvin Canady. Mladá speváčka, ktorá odmalička spievala v kostolnom zbore, sa okrem koncertovania venuje gospelom aj ako pedagogička. Lydiah síce vyrastala v Afrike, ale keď jej manžel dostal ponuku učiť na biblickej škole v Dánsku, presťahovali sa. Práve Dánsko je považované za druhú vlasť gospelu po USA. Takmer každé mestečko tu má totiž vlastný gospelový zbor. Ten, ktorý bude speváčku sprevádzať na slovenskom turné, si dal názov HIS 4TUNE. Jeden z jeho členov a súčasne iniciátorom zájazdu je Miro Bruna, rodák z Trenčína. „Gospel je pre mňa najradostnejšia hudobná forma. Úžasný životabudič. Spevák vyjadruje gospel dušou, nešpekuluje príliš nad tým, čo spieva. Ide skôr o vžitie sa do piesne, ako keď herec splynie so svojou rolou. Je dôležité precítiť pieseň cez srdce,“ citujú organizátori životné krédo Lydiah. S týmito slovami by určite súhlasila aj druhá tohtoročná hviezda festivalu Melvin Canady. Narodil sa v Alabame, vyrastal a študoval v New Yorku. Spolupracoval s poprednými osobnosťami džezu a gospelovej hudby, písal hudbu pre filmy a je autorom muzikálových pesničiek. Už niekoľko rokov je hudobným riaditeľom muzikálu Mahalia Jackson - Kráľovná gospelu, v ktorom stvárňuje aj niekoľko postáv. Canady už na festivale s veľkým úspechom vystúpil minulý rok. Teraz prichádza so svojou šesťčlennou medzinárodnou skupinou Melvin Canady Gospel Singers. Ako sa stalo zvykom podujatia, okrem zahraničných speváckych hviezd na ňom tradične účinkujú aj domáci interpreti. V minulosti to boli napríklad speváci Peter Lipa a Jana Kocianová, klaviristi Pavol Bodnár a Gabriel Jonáš či skupiny Jazz Quartett Stana Herku a PP Quartett, skupina Pavla Zajačka a ďalší. Tento rok sa traja vynikajúci hudobníci postarajú o hudobný sprievod práve Canadymu: za hammond organom bude sedieť Gabriel Jonáš, ktorému budú sekundovať kontrabasista Juraj Griglák a bubeník Cyril Zeleňák. „Väčšinou sú to známe skladby a všetci sú profesionáli. Stačí jedna skúška a už to ide,“ povedal SME na margo spolupráce domácich a zahraničných interpretov Ján Juráš z Nadácie výskum rakoviny, ktorý je súčasne organizátorom festivalu. Prepojenie nie je náhodné - koncerty budú opäť podpornými akciami pre Nadáciu výskum rakoviny. Záštitu nad celou akciou prevzalo Veľvyslanectvo USA na Slovensku a starosta mestskej časti Bratislava-Ružinov Pavel Kubovič. PROGRAM Štvrtok, 28. augusta, 19.00 h Synagóga Nitra Účinkujú: Lydiah Wairimu Musau, HIS 4TUNE, Henrik Tjagvad Melvin Canady Gospel Singers, Gabriel Jonáš, Juraj Griglák, Cyril Zeleňák Vstupné: 150 Sk (predpredaj), 190 Sk (v deň koncertu) Predaj: NISYS, Štefánikova trieda 46. Piatok, 29. augusta, 19.00 h Evanjelický kostol Bratislava-Prievoz, Radničné námestie Účinkujú: Lydiah Wairimu Musau, HIS 4TUNE, Henrik Tjagvad Melvin Canady Gospel Singers, Gabriel Jonáš, Juraj Griglák, Cyril Zeleňák Vstupné: 120 Sk (predpredaj), 150 Sk (dve hodiny pred začiatkom priamo na mieste) Predpredaj: BIS, Klobučnícka 2. Sobota, 30. augusta, 19.30 h Dom umenia Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 1 Účinkujú: Lydiah Wairimu Musau, gospelový zbor HIS 4TUNE, Henrik Tjagvad Vstupné: 230 Sk Predpredaj: od 13. augusta 2003 v pokladni Domu umenia (pondelok - piatok 14.00 17.00 h) a hodinu pred koncertom.