Kovboj Eastwood

27. aug 2003 o 9:00

Za divokým západom smúti Clint Eastwood. Predstaviteľ tvrdých chlapov uvažuje o tom, že sa ešte raz vráti k westernu v novom filme s pracovným názvom Last Ride West. Ako vyhlásila agentúra Wenn, film by mal pripomínať Nezmieriteľných z roku 1992, ktorí získali štyroch Oscarov. Last Ride West je príbehom starnúceho kovboja. (čtk)