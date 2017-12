Woody Allen priznal, že je neurotik

BENÁTKY 29. augusta (SITA) - Americký herec Woody Allen sa bojí nielen výťahov a tunelov ale aj niektorých odtokov vody v sprchárni, čo on sám pokladá za neurotické. "Som neurotik, mám veľa neurotických ...

29. aug 2003 o 11:00 SITA

BENÁTKY 29. augusta (SITA) - Americký herec Woody Allen sa bojí nielen výťahov a tunelov ale aj niektorých odtokov vody v sprchárni, čo on sám pokladá za neurotické. "Som neurotik, mám veľa neurotických návykov," povedal Allen pre Reuters. "Nemám rád výťahy ani tunely a mám rád, keď je odtok v sprche v rohu, a nie v strede," povedal Allen po premietnutí jeho komédie Anything Else na úvod 60. filmového festivalu v Benátkach.

Herec tiež priznal, že si každé ráno pokrája banán na sedem častí pred tým, ako ho zamieša do svojich obilných vločiek. "Tieto zvyky nikomu neškodia, no sú neurotizujúce," priznal herec.