CD/ROCK

nové CD na trhu

30. aug 2003 o 12:30

Jeff Beck: Jeff

Sony Music/Bonton 2003

Štrnásty sólový album legendárneho gitaristu potvrdzuje jeho úsilie držať krok s dobou a experimentovať. Beck, ktorý sa už od svojich začiatkov v ére sixties snažil o nadžánrové presahy, sa tentoraz pokúsil namiešať kokteil z bulharského folklóru, bluesového orchestra a nových hudobných technológií. Podľa prvých ohlasov to spolu chutí celkom dobre, uvidíme, či sa albumu podobne ako jeho predchodcovi podarí získať Grammy. O produkciu trinástich skladieb sa postarali Andy Wright (David Bowie, Annie Lennox) a Michel Barbiero (Metallica, Guns‘N Roses).

Manic Street Preachers: Lipstick Traces

Sony Music/Bonton 2003

Dvanásťročnú kariéru na britskej gitarovej scéne sa rozhodla zbilancovať formácia Manic Street Preachers. Dvojalbum s podtitulom Tajná história obsahuje skladby, ktoré boli na B-stranách singlov skupiny, niekoľko dosiaľ nezverejnených raritných skladieb i nahrávky z koncertov. Výborným bonusom je druhý disk, ktorý obsahuje coververzie. Maniaci si s chuťou a nadhľadom strihli napríklad Rock And Roll Music od Chucka Berryho, skladbu Kurta Cobaina Been A Son, evergreen Raindrops Keeps Falling On My Head, hit Rolling Stones Out Of Time, alebo Last Christmas George Michaela.

The Coral - Magic and Medicine

Deltasonic Records 2003

Dokedy bude britská nezávislá scéna produkovať nové talenty? Liverpoolskí The Coral už nie sú žiadnymi nováčikmi na scéne, veď za sebou majú už debutový album. Ich aktuálna nahrávka Magic and Medicine je však oproti debutu oveľa vyzrelejšou kolekciou pesničiek, ktoré majú blízko k britskému klasickému folkrocku. The Coral však idú ešte ďalej. V ich hudbe cítiť náznaky excentrického Captaina Beefhearta, džezové vplyvy alebo skleslú „kolotočiarsku“ hudbu, akou sa preslávil aj Tom Waits. Najbližšie však majú k ich predchodcovi - geniálnemu stratencovi z ich domovského mesta - Lee Maversovi zo skupiny The La‘s. Vypočujte si ich aktuálny singel Pass it On, stojí za to.

Super Furry Animals - Phantom Power

Epic 2003

Pamätáte si welskú skupinu Super Furry Animals? Tej sa podarilo prežiť britpopové šialenstvo z 90. rokov aj vďaka tomu, že žili na okraji módnej scény. Na svete je ich nový, šiesty album Phantom Power a podľa prvých recenzií je akýmsi „bielym“ albumom tejto skupiny s prehliadkou rôznych štýlov. Nájdete tam všetko - akustické balady, glamrockové kompozície, blues alebo twist. A celé je to zabalené do temnej opony a aj napriek rôznorodosti drží pekne pohromade. (her, peb)