Na pražský koncert je predaných už vyše 24 000 vstupeniek

BRATISLAVA 31. augusta (SITA) - Na septembrový megakoncert slovenskej hudobnej skupiny Elán v Prahe je už predaných viac ako 24 000 vstupeniek. Ako informovali agentúru SITA z agentúry MC production, ...

31. aug 2003 o 10:30 SITA

BRATISLAVA 31. augusta (SITA) - Na septembrový megakoncert slovenskej hudobnej skupiny Elán v Prahe je už predaných viac ako 24 000 vstupeniek. Ako informovali agentúru SITA z agentúry MC production, ktorá pripravuje koncert, v ostatnom týždni sa predávali predovšetkým lístky na tribúny. Dokonca V.I.P. tribúna je už celá obsadená.

Koncert bude 20. septembra na pražskej Letenskej pláni a okrem Elánu sa na ňom o kvalitnú hudbu a dobrú zábavu počas šesťhodinového programu postarajú aj Miro Žbirka, Linda, Peter Nagy, Katapult a Lojzo. S klasickou zostavou Elánu - Jožo Ráž, Jano Baláž a Vašo Patejdl sa na pódiu objaví veľká sprievodná skupina. Pripravené budú aj špeciálne svetelné efekty.

Cena základnej vstupenky je v predpredaji 750 Kč alebo 990 Sk, v deň koncertu bude stáť 950 Kč.

K dispozícii sú aj vstupenky na tribúnu v cene 2400 Kč, resp. 3170 Sk. Priamo na mieste v deň koncertu bude možné kúpiť aj špeciálne lístky. Deti do 15-rokov si v sprievode rodičov môžu kúpiť vstupenky na státie po 250 Kč. Vstupenky je možné zakúpiť aj cez internet na adrese www.elan.cz. Po dohode českých a slovenských železníc, po predložení zakúpených vstupeniek je možné kúpiť si lístok na vlak do Prahy na tento koncert so

75-percentnou zľavou.