Meky vymenil rifle a kožené sako za elegantný oblek

1. sep 2003 o 15:01 TASR

Bratislava 1. septembra (TASR) - Svoje typické kožené sako a rifle vymenil spevák Miroslav Žbirka počas moderovania nedeľňajšieho galaprogramu TOM 2003 za elegantný oblek.

"Vytiahol som ho špeciálne na túto príležitosť," netajil Meky na margo čiernej klasiky s tým, že o obleky sa u nich stará manželka. "Bol to jediný čo akceptoval, lebo nevyzeral, ako keď ho má na sebe podnikateľ," prezradila neskôr s úsmevom Mekyho nežná polovička. Moderovanie slávnostného programu v Slovenskom národnom divadle označil spevák za veľmi príjemné. "Keď vám niekto povie, že sa zoznámite napríklad s Catherine Deneuve, ktorej kariéru si pamätám už od 60. rokov, sú to také nevšedné zážitky," dodal s tým, že moderovanie je preňho niečo iné a vždy taká vychádzka do iného sveta. "Niekedy sú to ale aj pekné nervy," poznamenal nakoniec s úsmevom Meky, ktorý nezabudol počas programu pripojiť niekoľko svojich vtipov.