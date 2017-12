Židovská sobotňajšia noc bude v Aréne

BRATISLAVA - „Tento námet som predával už štyrom divadlám a veľmi ma to trápilo,“ povedal o vzniku myšlienky uvedenia tematických nocí v divadle Aréna režisér Jozef Bednárik. Prvý polymúzický program Židovská noc sa odohrá už túto sobotu pri príležitosti

4. sep 2003 o 17:00

Európskeho dňa židovskej kultúry 2003. Niekoľkoročné priateľstvo riaditeľa divadla Aréna Juraja Kukuru a Jozefa Bednárika vyústilo do spoločného projektu, o ktorom s láskou hovoria ako o svojom dieťati. „Urobiť takýto program je podľa mňa frajerstvo. Aréna ho chce urobiť, a to sa mi páči,“ oceňuje odvážny počin režisér. „Zmyslom tohto projektu je vzájomné spoznávanie sa a spoznávanie kultúr. Vychovať ľudí k vzájomnej tolerancii a slušnosti,“ vysvetľuje Juraj Kukura.

Dramaturgia hovorí o predstavení ako o skutočnej lahôdke, keďže v nej budú účinkovať poprední slovenskí umelci. V autorských textoch Tomáša Janovica, v šansónoch, vtipoch, dialógoch a piesňach z muzikálov so židovskou tematikou sa predstaví Hana Hegerová, Božidara Turzonovová, Eva Pavlíková, Elo Romančík, Ján Galovič, Marián Slovák a Jack Händler - zahraničný hosť, husľový virtuóz a dirigent.

Návštevníci budú môcť tancovať až do rána na rytmické melódie Klezmer Band Petra Kuštára. Okrem toho bude divadlo premietať Oscarom ovenčený film Obchod na korze. V cene vstupenky je aj bohaté, ale hlavne netradičné menu. „Nebol by som to ja, keby sa tam nejedlo,“ s úsmevom povedal Jozef Bednárik.

ZUZANA KOMÁROVÁ