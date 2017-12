Eric Clapton chcel byť kedysi v Rolling Stones

4. sep 2003 o 11:00 SITA

LONDÝN 4. septembra (SITA/AFP) - Rocková legenda Eric Clapton sa kedysi chcel zúfalo stať členom Rolling Stones, ale skupina ho nikdy neprijala, pretože bol príliš lenivý. Povedal to gitarista legendárnej skupiny Keith Richards v stredu. Ako ďalej povedal, Clapton iba nedávno vyzradil, ako veľmi túžil stať sa členom skupiny, keď v roku 1974 prišli o gitaristu Micka Taylora.

"Eric chcel prísť po Mickovi Taylorovi, ale nikdy to nepovedal. Ale čakal od nás, že ho zavoláme, aj keď som sa to dozvedel iba teraz," povedal Richards pre posledné vydanie hudobného magazínu Mojo. "Ak je niekto viac lenivý ako ja, tak je to Eric," dodal člen slávnej skupiny.