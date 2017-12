Na filmovom festivale ocenia Isabelle Huppertovú

KOLÍN 4. septembra (SITA/Reuters) - Francúzska herečka Isabelle Huppertová získa hlavnú cenu na filmovom festivale v Hamburgu, ktorý sa uskutoční v dňoch 19. až 26. septembra. Ovenčená bude cenou Douglasa ...

4. sep 2003 o 9:00 SITA

KOLÍN 4. septembra (SITA/Reuters) - Francúzska herečka Isabelle Huppertová získa hlavnú cenu na filmovom festivale v Hamburgu, ktorý sa uskutoční v dňoch 19. až 26. septembra. Ovenčená bude cenou Douglasa Sirka počas slávnostnej ceremónie 25. septembra. K doterajším držiteľom ocenenia patrí Clint Eastwood, Jodie

Fosterová, Peter Weir, Jim Jarmusch, Wong Kai-Wai a Aki Kaurismaki.

Huppertová sa zúčastní na festivale, aby pomohla spropagovať apokalyptickú drámu Michaela Hanekeho "The Time Of The Wolf" (Čas vlka), v ktorom hrá ženu bojujúcu o prežitie na francúzskom vidieku po neznámej katastrofe, ktorá zničila celú civilizáciu.