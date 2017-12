Bratislavské Zlaté piesky sa premenia na veľkú tanečnú párty

Veľká tanečná akcia Orange Disco TV, ktorá sa v mysliach slovenských fanúšikov tanečnej hudby zaužívala ako „MTV párty“, sa vracia po druhý raz do Bratislavy.

5. sep 2003 o 8:40

Takto vyzerala Disco TV minulý rok na Zlatých pieskoch. FOTO SME - LUBOŠ PILC

V areáli Zlatých pieskov v sobotu 6. 9. zahrajú tancujúcej mase silné mená tanečnej scény. Headlinerom akcie bude Norman Jay, podľa organizátorov legendárny londýnsky DJ, autor presláveného sound-systému „Good Times“, ktorého si na svoje párty vyberajú známe svetové celebrity - od speváka Micka Jaggera, keď tento DJ hral na jeho päťdesiatych narodeninách, až po francúzskeho futbalistu Thierry Henryho. Ten ho zavolal na svoju svadobnú hostinu. Za „služby hudbe“ ho v roku 2002 vyznamenala Rádom Britského Impéria samotná britská kráľovná Alžbeta.

Okrem Normana Jaya sa v bratislavskom rekreačnom stredisku predstaví americká speváčka Barbara Tuckerová, ktorá sa presadila hitmi ako Beautiful People, I Get Lufted alebo Stop Playing With My Mind. Špecialitou tanečnej párty bude vystúpenie talianskeho dídžeja Nicolu Conteho. Zasvätenci mu hovoria „malý zúrivý muž“. Vraj pre jeho intelektuálne poňatie hudby, pri ktorej odmieta umelé zvuky. Na jeho tanečných albumoch počujete hrať skutočné nástroje.

Ďalšími headlinermi sú americký Johnny Fiasco, vokalistka Mc Lin Dee, majiteľ medzinárodného labelu Jamayka Recordings Bobby Pharelle alebo škótsky dídžej a producent Aqua Bassino. Jeden kritik o jeho tanečnom sete napísal, že sa po ňom cítil ako „dezorientovaný zajatec al-Káidy, ktorého na 24 hodín zbavili všetkých zmyslov“. Slovenskí milovníci tanečnej scény sa teda majú načo tešiť.

Štáb MTV s moderátorkou Becky Griffinovou nakrúti dva diely programu Dancefloor Chart a jednu časť hitparády World Chart Show. Dvadsaťpäťročná Izraelčanka pôsobí v MTV od júna tohto roka. V hudobnej televízii uvádza reláciu Dance Floof Chart, ktorá sa nakrúca v kluboch po celom svete.

Televízia Markíza ponúkne dokument z akcie počas septembra v novej nočnej šou Kuul Klub. „Minulý rok boli ľudia z MTV úrovňou našej akcie príjemne prekvapení. Vtedy urobili jednu reláciu, tento rok pripravujú tri,“ hovorí Jopo, bývalý moderátor populárnej hitparády Deka, dnes aj spoluorganizátor Orange Disco TV. Štáb z MTV môžu Bratislavčania v meste stretnúť už dnes - chce si prezrieť terén a pripraviť podrobný scenár na nakrúcanie.

Minulý rok navštívilo toto podujatie pätnásťtisíc ľudí. „Nechceme to zakríknuť, všetko bude závisieť od počasia, ale očakávame, že ich príde aspoň toľko, čo minulý rok,“ spresňuje Jopo. Podobnú návštevnosť očakávajú organizátori aj tento rok. Program bude na štyroch nezávislých scénach - Orange Disco TV Stage, Kenvelo House TV Stage, Chello Nu - Chill TV Stage a Algidance X-Mental TV Stage od ôsmej večer až do šiestej ráno. Vstup zdarma.

(peb)