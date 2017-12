Na 19. ročníku BIB takmer 2400 ilustrácií

BRATISLAVA 5. septembra (SITA) - Bratislava sa po dvoch rokoch opäť stáva miestom stretnutia ilustrátorov detských kníh z takmer celého sveta. Už 19. ročník Bienále ilustrácií Bratislava (BIB), ktorý sa začne dnes a skončí 31. októbra, privíta 311 autorov

z 38 krajín a návštevníkom predstaví takmer 2400 ilustrácií. Súťažná časť bienále i reprezentatívne výstavy predstavia v Dome kultúry na Námestí SNP. Okrem týchto hlavných expozícií však organizátori pripravili pre návštevníkov i niekoľko sprievodných výstav.

Začiatok BIB bude patriť slávnostnému ceremoniálu v Slovenskom národnom divadle, počas ktorého si prevezmú ceny tohtoroční víťazi. Ako novinárov informovala na dnešnej tlačovej besede predsedníčka medzinárodnej poroty Renate Raecke z Nemecka, tohtoročnú Grand Prix získala japonská autorka Iku Dekune. Nositeľmi Zlatého jablka sa stal Isol Misenta z Argentíny, holandský ilustrátor Michael Dudok De Wit, Ruska Viktoria Fomina, Švajčiar Armin Greder a Chiara Carrer z Talianska. Porotcovia udeľovali aj Plakety BIB, ktoré poputujú do Belgicka pre Carlla Cneuta, do Chorvátska pre Andreu Petrlik Huseinovićovú i do Iránu pre Hafeza Mir Aftabiho. Plaketu získal aj Piet Grobler z Južnej Afriky a Antonio Acebal zo Španielska. Ako dodala predsedníčka jury, tento rok sa porotcovia rozhodli udeliť aj čestné uznanie vydavateľstvu, ktoré získalo Albánsko, India a Mongolsko. Raecke konštatovala, že úroveň 19. ročníka BIB bola omnoho lepšia ako pred dvoma rokmi. "Práca porotcov preto nebola vôbec jednoduchá. Našou úlohou totiž bolo postupne vybrať z 311 autorov najlepších jedenásť," dodala.

Tradičnou súčasťou BIB sa stalo aj množstvo sprievodných podujatí. Tradične organizátori predstavujú výstavy držiteľov ceny Grand Prix z predchádzajúcich ročníkov, ako aj držiteľov Cien H.Ch. Andersena. Tento rok spoznajú návštevníci tvorbu francúzskeho ilustrátora Erica Battuta, ako aj britského tvorcu Quentina Blakea. Zo slovenských autorov sa rozhodli organizátori predstaviť diela Štefana Cpina, okrem ktorých budú v Dome kultúry vystavené aj ilustrácie Noma Concoursa z Japonska. Okrem týchto expozícií budú súčasťou BIB aj výstavy v maďarskom, poľskom a nemeckom inštitúte. Samostatnú výstav Viery Bombovej pripravil Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana a v priestoroch galérie Michalský dvor budú zase vystavené práce Andreja Augustína. Sprievodným podujatím bienále je aj medzinárodné sympózium a medzinárodný pracovný seminár.