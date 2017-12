Názov Kirschnerovej albumu je zahalený rúškom tajomstva

Bratislava 5. septembra (TASR) - Rúškom tajomstva je zatiaľ zahalený názov albumu, ktorý v týchto dňoch v štúdiu nahráva speváčka Jana Kirschnerová.

5. sep 2003 o 15:00 TASR

"Je naozaj výborný, no chceli by sme ho zverejniť až neskôr," povedal pre TASR Kirschnerovej manažér Jozef Šebo, podľa ktorého bude album pozostávať len zo slovenských skladieb. Okrem hudobného nahrávania má Kirschnerová v týchto dňoch za sebou aj ďalšie televízne natáčanie pre zahraničie. Po nemeckej Deutsche Welle, ktorá už reláciu odvysielala, prišiel teraz za Kirschnerovou do Bratislavy francúzsky televízny štáb Paris Premiere. "Natočili s ňou dve pesničky, potom rozhovor, v ktorom napríklad odpovedala na otázku čo pre ňu osobne znamená vstup do Európskej únie a Janka ich previedla bratislavským historickým mestom," povedal pre TASR Šebo, ktorého podobne ako speváčku záujem zo strany zahraničia teší.

