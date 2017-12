Gwyneth Paltrowová sa vracia na divadelné dosky

Londýn 5. septembra (TASR) - Hollywoodska filmová hviezda Gwyneth Paltrowová sa opätovne vracia na dosky, ktoré znamenajú svet.

5. sep 2003 o 18:00 TASR

Na dobročinnej akcii v Londýne potvrdila svoj návrat do divadla. "Bolo to úžasné znovu stáť na divadelných doskách, aj keď som bola z toho čiastočne nervózna. Vychutnala som si ten pocit a teraz zatiaľ hrám len v divadle, keď mi to čas umožní," vyznala sa herečka. Paltrowová načas ukončila svoju kariéru v minulom roku, kedy jej zomrel otec.

