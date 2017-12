Britský film bude mať premiéru najprv v internete

Londýn 5. septembra (TASR) - Triler This is not a Love Song sa stal prvým filmom, ktorý bude mať oficiálnu premiéru najprv v internete a až potom v kinách.

5. sep 2003 o 19:33 TASR

Britská nízkorozpočtová produkcia na tému priateľstva, pomsty a lásky sa začne "premietať" dnes od 19. hodiny. Snímka za 720.000 eur sa nakrúcala iba dva týždne. Pozretie filmu stojí od troch do štyroch eur. V Británii ho premietnu aj v niekoľkých kinách.