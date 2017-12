Macaulay Culkin neľutuje nič zo života

6. sep 2003 o 0:00

Americký herec Macaulay Culkin, ktorý vošiel do povedomia filmových a televíznych divákov ako zabudnutý malý Kevin vo filmovej sérii Sám doma, nič zo svojho doterajšieho života neľutuje. Culkin sa stal detskou hviezdou, sláva mu však priniesla nemalé problémy.

Keď bol v tínedžerskom veku, jeho rodičia sa počas rozvodu verejne sporili o starostlivosť oňho a jeho súrodencov. V roku 1998 si vzal za manželku herečku Rachel Minerovú. Obaja mali vtedy len 17 a rozviedli sa o dva roky neskôr.

„Nevymenil by som svoje doterajšie životné zážitky za nič na svete,“ vyznal sa Culkin americkej novinárke Barbare Waltersovej v programe stanice ABC.

„Som šťastný taký, aký som a kde som skončil a nemenil by som nič,“ dodal. Herec súčasne odmietol špekulácie o tom, že plánuje znova vstúpiť do stavu manželského so svojou súčasnou priateľkou herečkou Milou Kunisovou. (tasr)