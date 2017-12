Simon & Garfunkel pripravujú spoločné turné v USA

New York 6. septembra (TASR) - Slávne americké folkrockové duo Paul Simon a Art Garfunkel plánuje spoločné koncertné turné v USA.

6. sep 2003 o 16:49 TASR

Legendárna, ale večne rozhádaná dvojica si v Spojených štátoch rezervovala niekoľko termínov, informoval v piatok prevádzkovateľ internetovej stránky Pollstar Gary Bongiovanni. Na utorok budúceho týždňa avizoval osobné vyjadrenie obidvoch hudobníkov.

Špekulácie o turné Simona & Garfunkela sa neprestali množiť od februára tohto roku, keď dvojica spolu vystúpila na odovzdávaní cien Grammy.

Cesty oboch hudobníkov sa rozišli pred viac ako 30 rokmi. Za ten čas vystúpili spolu len niekoľkokrát. V 60. a 70. rokoch sa Simon & Garfunkel preslávili hitmi ako Bridge Over Troubled Water, The Boxer, Mrs. Robinson alebo Sound of Silence.