Moderátorke MTV Becky Griffin sa v Bratislave páčilo

Bratislava 7. septembra (TASR) - Až do skorých ranných hodín sa niektorí vytrvalci vydržali zabávať na sobotňajšej megadance party na Zlatých pieskoch.

7. sep 2003 o 18:13 TASR

Už druhý ročník Orange Disco TV ponúkal návštevníkom 4 tanečné stages a najmä kvalitnú dídžejskú produkciu svetovej úrovne venovanú štýlom ako drumďnďbass, house, deep-house, nechýbal experimentálny stage a chill-out stan. Headlinermi podujatia boli speváčka Barbara Tucker, DJďs Aqua Bassino, Johny Fiasco, Nicola Conte na čele s najžiarivejšou hviezdou za mixpultom Normanom Jayom. Ani pomerne chladná septembrová noc neodradila od návštevy najväčšej tanečnej party na Slovensku vyše 15 000 "elektronicky" naladených fanúšikov.

"Vzhľadom na oveľa lepšiu prípravu bola tento rok Orange Disco TV úspešnejšia ako vlani. Minulý rok sme ju totiž pripravovali ako veľkú tanečnú party a tento skôr ako by sme mali realizovať priamy televízny prenos. Rozšírili sme počet stages, vzhľadom na nedávno dokončenú výstavbu hypermarketu v blízkosti Zlatých pieskov sa zlepšili aj parkovacie podmienky. Tak ako vlani, ani tento rok nedošlo k žiadnym výtržnostiam ani iným nepríjemným aktivitám," zhodnotil megaparty Roman Neuschl z televízie Markíza. Spokojný bol podľa jeho slov aj štáb MTV, ktorý tu nakrúcal dve relácie Dancefloor Chart a World Chart Show.

Usmievala sa aj 25-ročná moderátorka MTV Becky Griffin, aj keď sa v tenkom tričku celá triasla od zimy. "Je tu nečakane chladno, ale veľmi príjemne, Bratislava je krásne mesto. Minulú noc sme so štábom obchádzali bary a nakrúcali, bolo to fajn, rada sa sem vrátim," skonštatovala s tým, že jej ďalšie kroky so štábom MTV povedú do anglického Liverpoolu.