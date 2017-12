Desať hodín tanca v rytme MTV

Do letného areálu bratislavských Zlatých pieskov sa po druhýkrát vrátil karneval elektronickej tanečnej hudby aj so štábom svetovej hudobnej televízie MTV. Minulý rok prišlo 15-tisíc ľudí a podľa odhadov ich bolo tentoraz ešte o čosi viac.

8. sep 2003 o 10:30

Na najväčšej slovenskej tanečnej párty s názvom Orange Disco TV kraľovali okrem speváčky Barbary Tuckerovej aj uznávaní dídžeji Aqua Bassino, Johny Fiasco, Nicola Conte na čele s Normanom Jayom. foto sme – pavol majer

Chlad septembrovej noci zaháňali mladí ľudia a najmä ľahko odeté dievčatá vytrvalým tancom na elektronickú hudbu až do šiestej ráno. Od zimy sa v tenkom tričku triasla aj 25-ročná moderátorka MTV Becky Griffin, ale inak sa cítila veľmi príjemne. „Bratislava je krásne mesto. Minulú noc sme so štábom obchádzali bary a nakrúcali, bolo to fajn, rada sa sem vrátim,“ povedala.

Bežných návštevníkov Zlatých pieskov zaskočili žiarivé kostýmy tanečníkov s maskami mimozemšťanov, mímov a kovbojov, hltači ohňa a žongléri, bubeníci. Jeden zo stálych návštevníkov bufetov na Zlatých pieskoch sa udivene prizeral davu bizarne oblečených tancujúcich. „Keď sme my boli mladí, to boli iné diskotéky, také melodické. Teraz je to len samé tuc-tuc,“ povedal.

(peb, tasr)