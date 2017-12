Ľavou rukou kreslí filmových hrdinov

Odjakživa mal rád strieborné plátno. Ivan Čanky z Mojmíroviec na americké filmy zo šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov chodil do kina aj do Bratislavy.

8. sep 2003 o 13:00 JANA BEŇOVÁ

Neprofesionálny výtvarník Ivan Čanky z Mojmíroviec kreslí portréty hercov. FOTO - AUTORKA

Vyučený polygraf pracoval v tlačiarňach, neskôr na plynovode. Pred dvomi rokmi dostal mozgovú porážku a pravá ruka ho odmietla poslúchať. „Vedel som jedno, že keď nebudem niečo robiť, tak sa zbláznim,“ spomína.

V nemocnici zobral do ľavej ruky pero a kreslil zdravotné sestry. Jedna z nich mu poradila, aby si to skúsil s uhlíkom. Prvý portrét Vlastu Buriana mal úspech. Doma si zriadil ateliér, v ktorom mal jeho nebohý otec krajčírsku dielňu. Našiel v ňom veľkú knihu so zošitými prázdnymi výkresmi. Na každú z jej sedemdesiatich strán nakreslil tvár nejakej svetovej filmovej hviezdy. Páčili sa.

Predlohu mal z časopisu Kino, ktorý odoberal od mladosti. Z výkresov sa pozerá Meryl Streep, Steve McQueen, Jean-Paul Belmondo, Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, Annie Girardot, Jane Fonda, Paul Newman či Paul Redford. Pod obrázkom je dátum narodenia a postupne dopĺňa dátum úmrtia. Na konci augusta tohto roka ho pripísal zosnulému Charlesovi Bronsonovi. „To je pán herec, ktorý pochádza z pätnástich detí,“ hovorí Čanky. Uznanlivo prikyvuje aj nad Japoncom Toširom Mifune, ktorý hral vo filme Sedem samurajov. V portrétoch Gérarda Depardiéua vždy vidí Grófa Monte Christa, v Marlonovi Brandovi zasa Krstného otca. Stále listuje v Encyklopédii filmu a dopĺňa si vedomosti.

Teraz pracuje na sérii českých hercov. Nakreslil už Brodského, Kopeckého, Menšíka, Haničinca. Z výkresu sa pozerá aj legendárna komička Bohdalová. Potom má v pláne zvečniť slovenských hercov Chudíka, Müllera i Dočolomanského. Portrét vždy zastrieka lakom, aby sa nerozmazal. Od sponzora dostal päťsto listov kriedového papiera a natrel ich latexom, aby mali tvrdší povrch.

Päťdesiatročný Ivan Čanky gazduje pod jednou strechou s matkou. Občas si poťažkajú na svoj osud a zaspomínajú na blízkych. V ich rodine totiž zomrelo za desať rokov šesť ľudí. Neprofesionálny výtvarník pracuje denne od skorého rána. Len tak, pre potešenie svoje a iných. A dúfa, že raz bude môcť obrázky niekde vystaviť.