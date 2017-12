CD/JAZZ

nové CD na trhu

8. sep 2003 o 12:00

Freeform Arkestra: Metamorphosis

Straight Ahead Recordings/Wegart 2003

Švajčiarska kapela, ktorá je všeobecne zaraďovaná do kategórie nu-jazz, pričom sa spomína aj žáner downtempo. Niekoľkočlenná, primárne živá formácia, ktorá si pomáha elektronickými zvukmi, uvádza ako svoju veľkú inšpiráciu skupinu amerického džezového excentrika Sun Ra, Sun Ra Arkestra. V hudbe samotnej (ako už názov „voľná forma“ naznačuje) ide skôr o uchopenie nálady a atmosféry ako nejaké sofistikované aranžmány a sólistické výkony. V každom prípade je to sugestívna hudba a zaujímavá skupina, ktorá spolu s nórskymi Jaga Jazzist smeruje k umeleckému uchopeniu fúzie džezu a elektroniky 21. storočia.

Naked City Live Vol. 1.

Tzadik/Divyd 2003

Do slovenskej distribúcie sa dostávajú raritné koncertné nahrávky kultovej formácie saxofónového zvukového teroristu Johna Zorna. Koncert hrala v newyorskom klube Knitting Factory veľká zostava s džezmanom Billom Frisellom na gitare, Fredom Frithom na base, klávesistom Wayneom Horvitzom a bubeníkom Joeyom Baronom. Asi by sa to mohlo nazvať alternatívny jazz, ale to je skutočne len približné zaradenie. Počujeme aj vplyvy „surfovej“ gitarovej hudby á la Dick Dale, hardcorovú razanciu, tradičnejšie poňaté džezové miesta, fusion a hlavne veľa zmien metódou strihu, zhustené informácie. Prechody od kakofónie k poriadku a späť. Čosi pre snobov i pozorných, muzikálnych poslucháčov. Zornovo CD Naked City bola skvelá platňa a tieto nahrávky sú pekným dokumentom o tom, čo bola pred štrnástimi rokmi top avantgarda. Táto hudba je však progresívna i dnes.

Stan Getz: Reflections

Verve / Universal 2003

Nahrávky saxofónového velikána z roku 1963 v supermodernom remastrovanom vyhotovení. Dizajn je totožný s pôvodným vinylovým vydaním. Pokiaľ máte radi Getza ako džezového improvizátora alebo barda bossa novy, vedzte, že toto je úplne iná hudba. Romantická popmusic, hlavne balady, nahrané s veľkým orchestrom a často aj precítene hudúcou speváckou skupinkou. Občas trochu smiešne, občas milé, občas šarmantné. Getz je veľký aj v takýchto polohách, kde skôr ako o nejaké umenie a odkazy potomkom išlo o chlieb každodenný. (jaslo)