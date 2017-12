Zlatý lev ide z Benátok do Ruska

Hlavnú cenu na filmovom festivale v Benátkach získala prvotina Andreja Zvjaginceva NávratAko najlepší herec na Benátskom festivale skončil v sobotu v noci americký herec Sean Penn v hlavnej úlohe filmu 21 gramov. Zlatého leva za najlepšiu ženskú rolu ...

Ruský herec Ivan Dobronravov so Zlatým levom za najlepší film.

A Zlatého leva za najlepší film má ruský režisér Andrej Zvjagincev a jeho film Návrat (Vozvraščenije) o dvoch bratoch, ktorí sa po rokoch stretnú s otcom. Návrat bol od začiatku favoritom. Je to snímka, o ktorú sa Benátsky festival pomerne dlho naťahoval s Locarnom.

Odovzdávanie Zlatého leva bolo ešte v tieni tragédie, ktorá sa odohrala tesne po skončení nakrúcania. Hlavný predstaviteľ, pätnásťročný Vladimír Girin, sa bezprostredne po skončení nakrúcania utopil v Ladožskom jazere, pri ktorom sa Návrat odohrával.

Šesťdesiaty filmový festival v Benátkach otvoril v stredu večer na galapremiére film Woodyho Allena Hocičo iné (Anything Else). Festival trval jedenásť dní - uviedlo sa na ňom spolu 143 filmov, z toho dvadsať v oficiálnej súťaži. Herec Omar Sharif a producent Dino de Laurentiis získali cenu za životné dielo.

Festival tento rok zdobili veľké hviezdy: George Clooney a Catherine Zeta-Jones, ktorí prišli uviesť film Nevydržateľná krutosť (Intolerable Cruelty) bratov Coenovcov, Anthony Hopkins - ktorý hrá vo filme Ľudská škvrna (Human Stain) a Salma Hayek a Antonio Banderas, ktorí uviedli Vtedy v Mexiku (Once Upon a Time in Mexico).

Ocenenia 60. ročníka MFF Benátky

Zlatý lev

Film - Návrat ruského režiséra Andreja Zvjaginceva

Najlepší ženský herecký výkon - nemecká herečka Katja Reimann (film Rosenstrasse)

Najlepší mužský herecký výkon - americký herec Sean Penn (film 21 gramov)

Strieborný lev

Film - Zaitoči japonského režiséra Takeši Kitanoa

Zvláštna cena poroty

Film - Drak libanonskej režisérky Randy Šahla-Sabbadž

Zlatý lev za celoživotné dielo

Režisér Dino De Laurentiis

Herec Omar Sharif