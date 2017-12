Čo z filmového festivalu uvidíme?

Z filmov, ktoré vzbudzovali pozornosť na benátskom Lide, by sme do konca roka mali vidieť snímku Imagining Argentina režiséra Christophera Hamptona s Antoniom Banderasom a Emmou Thompsonovou v hlavných úlohách. Romantický triler by mala uviesť spoločnosť

8. sep 2003 o 9:00

Písmo: A - | A + 0 SPI Slovensko. Presný názov, ani termín uvedenia v našich kinách, sa zatiaľ nevie. Do slovenských kín príde aj film Podvodníci (Matchstick Men) Ridleyho Scotta v hlavnej úlohe s Nicolasom Cageom. Slovenskú premiéru snímky, ktorej slogan sľubuje, že nie je podvod ako podvod, na 16. októbra pripravuje distribučná spoločnosť Continental film. Podľa internetovej databázy csfd.cz by mala mať 27. novembra 2003 slovenskú premiéru aj snímka Once Upon a Time in Mexico (Vtedy v Mexiku) Roberta Rodrigueza s hviezdami Antoniom Banderasom, Salmou Hayekovou, Johnnym Deppom a Mickeym Rourkeom.