O Cenu Dunaja bude súťažiť 80 programov z 27 krajín

8. sep 2003 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 8. septembra (SITA) - Až 80 detských a mládežníckych televíznych programov z 27 krajín bude tohto roku súťažiť o najvyššie ocenenie Medzinárodného festivalu programov pre deti a mládež - Cenu Dunaja. Sedemnásty ročník populárneho podujatia, ktoré každé dva roky organizuje Slovenská televízia (STV), sa uskutoční v bratislavskej Mlynskej doline od 21. do 27. septembra. Do súťaže sa prihlásilo 79 televíznych spoločností z 39 krajín so 187 programami. Výberová komisia však do súťaže zaradila necelú polovicu z prihlásených programov, ktoré rozdelila do siedmich kategórií. Slovensko bude v súťaži reprezentovať šesť detských a mládežníckych

Ako na dnešnej tlačovej besede povedal ústredný riaditeľ STV Richard Rybníček, doterajšie ročníky Ceny Dunaja stáli až 5 mil. korún. Súčasný manažment sa preto spočiatku rozhodol, že vzhľadom na zlú finančnú situáciu STV sa tohto roku festival neuskutoční. Neskôr však toto rozhodnutie prehodnotili s tým, že náklady radikálne znížia. "Náklady sa nám podarilo znížiť na 1,3 mil. Sk, z čoho milión poskytla STV a 300 000 predstavuje príspevok z programu Pro Slovakia. Programy však budú v rovnakej, ak nie aj lepšej kvalite ako doteraz," uviedol Rybníček. Náklady znížili napríklad tým, že účastníci festivalu sa nebudú plaviť loďou po Dunaji, zrušili aj niektoré spoločenské akcie.

Medzi najsilnejšie obsadené kategórie vybraných programov patrí kategória animovaných filmov a dokumentárnych filmov pre deti a mládež od 10 do 16 rokov, ďalej dramatických programov do 10 rokov a dokumentárnych filmov do 10 rokov. V súťaži majú najviac programov zastúpené Nemecko, Holandsko a Veľká Británia. SR v súťaži reprezentuje šesť programov - STV so štyrmi programami, K 2 Studio a My Studio - Ivan Popovič. Počtom filmov patrí Slovensko k stredne zastúpeným krajinám spolu s Francúzskom a severskými krajinami. Do súťaže sú zaradené aj filmy a programy z Blízkeho východu (Izrael, Palestína, Irán), Japonska, Južnej Kórey, Hongkongu/Číny a Austrálie. Americký kontinent reprezentujú programy z USA, Kanady, Mexika a Brazílie.

Ako povedala generálna riaditeľka Ceny Dunaja Ida Hledíková, podľa názoru výberovej komisie majú tohtoročné programy vysokú kvalitu. Medzi najzaujímavejšie patria témy medziľudských vzťahov. Ide najmä o vzťahy rodičov a detí, vzťahy medzi mladými ľuďmi a v prípade filmov z Blízkeho východu život detí a mladej generácie v krajinách vojnových konfliktov. V európskych programoch sa objavuje trend vizuálneho vnímania sveta a vizuálnej komunikácie, v americkej produkcii sa objavili témy vzájomnej tolerancie a rasovej znášanlivosti. Niektoré filmy ukazujú pozitívne vzory, ambicióznych športujúcich mladých ľudí a deti.