Skladateľ skupiny R.E.M. zomrel na rakovinu pľúc

New York 8. septembra (TASR) - Skladateľ a spevák Warren Zevon, známy spoluprácou s americkou skupinou R.E.M., zomrel na rakovinu. Počas tridsiatich rokov ...

8. sep 2003 o 17:00 TASR

New York 8. septembra (TASR) - Skladateľ a spevák Warren Zevon, známy spoluprácou s americkou skupinou R.E.M., zomrel na rakovinu. Počas tridsiatich rokov svojej kariéry nahrával s hudobnými esami ako sú napríklad Bruce Springsteen, Neil Young, Dave Gilmour a Bob Dylan.

Päťdesiatšesťročný skladateľ zomrel na rakovinu pľúc štrnásť dní po vyjdení svojho najnovšieho albumu The Wind, ktorý sa dostal až do americkej TOP 20. Známy bol najmä skladbami Werewolves of London a Iďll Sleep When Iďm Dead. Zákernú chorobu, ktorej vznik sa často spája s pôsobením azbestu, spomínal aj v piesňach odvtedy, ako mu ju pred rokom diagnostikovali lekári. V skladbe Please Stay na jeho najnovšom albume sa pýta: "Zostaneš so mnou až do konca?".

V rozhovore pre časopis Billboard minulý rok zavtipkoval, že chce žiť dosť dlho na to, aby videl posledný film Jamesa Bonda, Die Another Day, ktorý sa dostal na plátna kín koncom minulého roku.