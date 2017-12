Pri klipe P.S. išlo o život.

8. sep 2003 o 16:39

Skupina P.S. pred pár dňami odpremiérovala v televízii svoj nový klip k piesni „Ja dobre viem“. Táto skladba je prvým singlom z albumu „Všetko naopak“ a napriek tomu že sa onedlho z rádií ozve ich nový singel „Strácam ťa“, rozhodli sa že natočia klip, podľa nich k najlepšej skladbe na albume práve teraz. Scenár a réžiu mali na starosti osvedčená dvojica Martin Hudák a Peter Núnez. Prvý deň nakrúcania došla v kabriolete brzdová kvapalina a celá jeho posádka sa v najväčšej dopravnej špičke snažila predísť najhoršiemu. Nakoniec sa to podarilo. Mimochodom ten mladý muž ktorý auto v klipe istý čas riadi, nie je nik iný ako expriateľ Zuzany Norisovej - Juraj, známy dnes aj vďaka piesni Davida Krausa. Ďalší deň sa natáčalo v prostredí, ktoré si atmosféra piesne vyžadovala a to v jednej zo starých dielní stavebnej fakulty Technickej Univerzity v Bratislave. Porozbíjané okná, voľne visiace reťaze, preborený strop, po zemi sa váľajúce drevené trámy a kamene bolo presne to čo režiséri hľadali. Stačilo už len postaviť lešenie, prikryť ho igelitom, postriekať vodou a mohlo sa točiť. A práve spomínané lešenie takmer spôsobilo to, že by dnes P.S. hralo v nekompletnej zostave. Hoci sa celá kapela viackrát kompetentných pýtala či je stabilné a môžu po ňom skákať - uprostred natáčania sa uvoľnila tyč, pod gitaristom sa prelomili dosky, a ten padajúc na zem stiahol so sebou aj bassgitaristu. Samozrejme s nástrojmi. Skončilo to návštevou na pohotovosti, našťastie len s poriadnymi modrinami. P.S si teda naďalej môžete vychutnať v kompletnej zostave a naživo na koncertoch po celom Slovensku od 3.októbra, kedy štartujú svoje turné.

Zdroj. EMI