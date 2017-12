Tri sestry majú päť nominácií

Asociácia súčasného divadla spolu s Asociáciou Divadelná Nitra vyhlásili 8. ročník cien DOSKY. Najviac nominácií, päť, získala práve nitrianska inscenácia Čechovových ...

Čechovovské Tri sestry Oľga, Máša a Irina (Eva Pavlíková, Daniela Kuffelová, Zuzana Moravcová), ich brat (Marcel Ochránek) v rozpornom objatí švagrinej Nataše (Klaudia Kolembusová) v inscenácii Svetozára Sprušanského z Divadla Andreja Bagara v Nitre. FOTO - CTIBOR BACHRATÝ

Asociácia súčasného divadla spolu s Asociáciou Divadelná Nitra vyhlásili 8. ročník cien DOSKY. Najviac nominácií, päť, získala práve nitrianska inscenácia Čechovových Troch sestier Divadla Andreja Bagara v réžii Svetozára Sprušanského. „Neviem, čo povedať. Nečakal som to. Som veľmi rád, že ľuďom aj kritikom sa predstavenie páči,“ povedal Svetozár Sprušanský vo svojej prvej reakcii.

DOSKY sú cenami za tvorivé výkony v profesionálnych divadlách na Slovensku, a to vo všetkých žánroch: činoherné divadlo, opera, muzikál, bábkové divadlo, balet, súčasný tanec. Udeľujú sa fyzickým osobám bez ohľadu na štátnu príslušnosť tvorcov za umelecké výkony, ktoré mali premiéru v divadlách na území Slovenska v predchádzajúcej sezóne, a to po prvýkrát v ôsmich kategóriách. Kategóriu scénografia totiž tento rok po prvý raz rozdelili na cenu za scénografiu a cenu za kostým.

Účastníci ankety – v tomto roku hlasovalo 26 respondentov – môžu navrhnúť tri výkony v každej kategórii.

Oficiálne vyhlásenie výsledkov ankety DOSKY 2003 bude v piatok 26. septembra 2003 v prvý deň Medzinárodného divadelného festivalu Divadelná Nitra 2003 v Štúdiu Divadla Andreja Bagara v Nitre. Autorom scenára a režisérom večera bude tento rok Silvester Lavrík.

Na festivale Divadelná Nitra diváci uvidia inscenácie Krcheň Nesmrteľný, Perón, Bash a, samozrejme, Tri sestry. Ako javisko pre svoje Tri sestry si vybral režisér Svetozár Sprušanský reprezentačnú sálu Ponitrianskeho múzea. Nie náhodou – rodinná oslava menín slečny Iriny Prozorovovej v podaní novej posily divadla Zuzany Moravcovej sa možno v Čechovových predstavách odohrala práve v podobných priestoroch.

Hra uvádza divákov do salónu starobylej ruskej rodiny, v ktorej vládne krása, porozumenie, melancholické piesne, verše a duch Puškina, Nekrasova, Lermontova, šampanské, vôňa ruského čaju a pirohov. Pozvaní hostia prinášajú dojímavé darčeky. Po Čajke ide o druhé dielo ruského dramatika Čechova v Nitre a Svetozár Sprušanský hovorí, že Čechovovu trilógiu by chcel zakončiť Višňovým sadom v skutočnom sade pod rozkvitnutými višňami. „Čechova zvlášť milujem a predpokladám, že celý projekt by som mal zavŕšiť v priebehu troch rokov. Už som si vyhliadol aj višňový sad neďaleko Nitry. Dúfam, že oň neprídeme pre nejakú reštrukturalizáciu.“ Daniela Kuffelová sa o nominácii dozvedela z nášho telefonátu: „Zaskočili ste ma. Práve skúšam muzikál Adam Šangala a táto správa ma nesmierne potešila. Pred pár dňami som mala vážnu autonehodu. Mám zlomený stavec, ale toto je hádam najlepšia náplasť.“

Z Anny Šiškovej sa stáva nominačná stálica. Aká je jej reakcia na tohtoročnú nomináciu za výkon v inscenácii Bash, hry posledných dní? „Je to krásne. Považujem to za veľký úspech preto, lebo práca na príprave predstavenia bola ťažká. Podľa môjho názoru si nomináciu najviac zaslúži práve pán režisér,“ povedala o Janovi Willemovi van den Boschovi Šišková.