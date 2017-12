Kleopatra sa chystá na Slovensko

Bratislava 9. septembra (TASR) - Pôvodný český muzikál Kleopatra sa chystá na Slovensko.

9. sep 2003 o 15:30 TASR

Projekt, ktorý v pražskom divadle Broadway videlo od februára 2002 viac ako 300 tisíc divákov, sa chystajú jeho tvorcovia začiatkom budúceho roka "preniesť" na bratislavskú Novú scénu. "Muzikál bude mať v Prahe derniéru v januári. Trochu umelú, pretože je stále oň záujem. V plnej sláve a sile by sme ho však chceli previezť do Bratislavy," povedal dnes na tlačovej konferencii v Bratislave producent muzikálu Oldřich Lichtenberg.

Spolu s muzikálom prídu na Slovensko aj dve "české" Kleopatry, speváčky Monika Absolonová a Ilona Csáková. Tvorcovia však nevylučujú, že počas dvojdňového konkurzu v Bratislave nájdu okrem iných postáv i ďalšiu "kráľovnú". "Dúfame, že prídu aj známe osobnosti. Premýšľam o Kataríne Hasprovej. Zatiaľ nie sme úplne dohodnutí, ale myslím si, že by mohla byť slovenskou Kleopatrou," prezradil dnes na tlačovej konferencii v Bratislave autor hudby a spoluproducent Kleopatry Michal David.

Muzikál by mal mať na bratislavskej Novej scéne premiéru presne dva roky odo dňa českej premiéry - a to 22. februára 2004. "Dúfame, že bude minimálne rovnako úspešný ako v Prahe," dodal Lichtenberg. Texty českých piesní, z ktorých aj v slovenskom éteri zarezonovala ústredná skladba Teď královnou jsem já, prebásňovať nebudú. Podľa všetkého by však texty dvoch činoherných postáv - bohov - mali byť v slovenčine.