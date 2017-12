Meditatívne blues Juraja Turteva a priateľov

Blues dokáže byť pekne deprimujúce. Namiesto bahna a stresu však spieva bluesman Juraj Turtev a jeho Dura and Blues Club o pokoji a piesku. Dôkazom toho je jeho nový album Live at Stará Pekárna, na ktorom ho sprevádza voľné združenie hudobníkov s názvom .

10. sep 2003 o 13:00

Koncert v brnianskej Starej Pekárni: v popredí Juraj Turtev, v pozadí Igor Ajdži Sabo a vpravo Andrej Šeban. FOTO - INDIES

„Keď som prišiel z Austrálie zistil som, že naša spoločnosť je prepolitizovaná a v mysliach ľudí mi chýbala ľahkosť. Videl som iba bahno a stres, a preto som sa rozhodol pre pokoj a piesok. A tak vznikol Blues Club, voľné zoskupenie hudobníkov a priateľov, ktorí sa muzikantsky a ľudsky tolerujú,“ vysvetľuje pozadie tejto skupiny jej frontman, známy bluesman Juraj Turtev, ktorý je aj autorom väčšiny pesničiek.

No album Live at Stará Pekárna, ktorý vznikol na dvoch koncertoch Dura and Blues Club v známom brnianskom klube, nie je obyčajnou bluesovou nahrávkou, akou sa Turtev predstavil na debutovej platni svojej domovskej blues-rockovo-funkovej skupiny Bluesweiser. Skôr jej protipólom.

Na nahrávke sa okrem hosťa Andreja Šebana predstavili známi slovenskí hudobníci - harmonikár Erich „Boboš“ Procházka, perkusionista Igor Ajdži Sabo a gitarista Martin Zajko. Ani jeden z týchto zručných inštrumentalistov sa však netlačí dopredu, ich nerušivé sóla sú skôr momentkami v časoprázdne. To je hlavný dôvod, prečo z nahrávky dýcha ticho a pohoda, vykúpené sústredenosťou a zručnosťou Turtevovej skupiny. „Veľa vecí vzniklo priamo na mieste, nechali sme ich tam aj s chlpami, tie tam patria, veď niektoré z pesničiek sme hrali po prvýkrát práve v Pekárni. Svoje sóla som však vystrihol. Oproti ostatným mi predsa len zneli príliš kostrbato,“ hovorí Juraj Turtev o albume, na ktorom toto zoskupenie podniká výlety do ľudovej hudby (Prečo si ma vyvolala z krčmy von), etna (Kľud a piesok II.), recesistické reagge (Nech je prča) a rôznych meditatívnych polôh (Na Obchodnej). Pod tým všetkým však stále znie prazákladné blues. „Iba so Zuza Blues boli chalani nespokojní.“ hovorí Turtev, „vraj má pubertálny text. Ale prečo by sme my štyridsiatnici nemohli spievať o babách?“

Šebanov prínos sa prejavuje v spomínanej ľudovke Prečo si ma vyvolala z krčmy von. „Vždy, keď ju hráme s Andrejom, dopadne výborne,“ vysvetľuje Turtev. „Dal tam veľa zo šebanoviny, čo znamená, že niektoré zo skladieb podporil atmosferickou gitarou alebo klavírom. Musím však podotknúť, že takto pracovali všetci členovia Dura and Blues Clubu. Bluesovým puristom sa to asi nebude páčiť. To je však jedno.“

Živý album vydalo brnianske nezávislé vydavateľstvo Indies a Turtev vystupuje s Bluesweiserom hlavne v Čechách, kde si slovenskú bluesovú scénu veľmi vážia. „Tento rok som hral dvakrát na Slovensku. V jednom podniku nás zrušili hneď po prvom kole, vyplatili a poslali preč. Potom sme hrali v Mamute, kde prišiel plešatý tetovaný pán, vynadal nám a vyhodil nás, že rušíme svadbu. Zvyšných skoro štyridsať koncertov sme tento rok odohrali v Čechách, v Poľsku a Maďarsku.“

