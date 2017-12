Simon a Garfunkel zahrabali vojnovú sekeru a po 20 rokoch idú na spoločné turné

10. sep 2003 o 8:45 TASR

New York 10. septembra (TASR) - Simon and Garfunkel, folkrockové duo 60., 70. a 80. rokov, urovnali spor okolo rozdeľovania príjmov z predaja ich hudby a po prvý raz po 20 rokoch sa vydávajú na spoločné turné.

Svoj zámer umelci oznámili v utorok večer na tlačovej konferencii v New Yorku. Šnúra koncertov sa začne 18. októbra v Auburn Hills, štát Michigan, a nasledovať budú tri desiatky ďalších amerických miest.

Paul Simon a Art Garfunkel (obaja 61), ktorí spolu sedávali v školskej lavici, sa po prepuknutí sporu rozišli a s výnimkou pár ojedinelých koncertov spoločne nevystupovali. Medzi ich najväčšie hity patria piestne The Sound of Silence, Bridge Over Troubled Waters a hudba k filmu Absolvent.

Koncerty mimo USA duo zatiaľ neplánuje.