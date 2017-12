Slovensko nominuje na Oscara Kráľa zlodejov

BRATISLAVA 10. septembra (SITA) - Slovensko nominuje na 76. ročník ceny Americkej filmovej akadémie - Oscara v kategórii Najlepší zahraničný film koprodukčný film Kráľ zlodejov. O nominácii nedávno dokončeného ...

10. sep 2003 o 13:30 SITA

BRATISLAVA 10. septembra (SITA) - Slovensko nominuje na 76. ročník ceny Americkej filmovej akadémie - Oscara v kategórii Najlepší zahraničný film koprodukčný film Kráľ zlodejov. O nominácii nedávno dokončeného filmu českého režiséra Ivana Fílu rozhodlo v utorok prezídium Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA). Akademici SFTA vyberali medzi šiestimi slovenskými a koprodukčnými filmami so slovenskou účasťou. Boli to Útek do Budína Miloslava Luthera, Quartétto Laury Sivákovej, Čert vie prečo Romana Vávru, Lesní chodci Ivana Vojnára, Neverné hry Michaely Pavlátovej a film Kráľ zlodejov Ivana Fílu.

Film Kráľ zlodejov je výsledkom slovensko-česko-nemecko-rakúsko-francúzskej koprodukcie. Realistický, no i dojímavý príbeh moderného Olivera Twista rozpráva o ukrajinskom chlapcovi, ktorého od rodičov kúpil bývalý cirkusový artista s prísľubom cirkusovej kariéry. Chlapec sa však stane súčasťou špinavého obchodu s deťmi nútených kradnúť. Režisér Ivan Fíla debutoval filmom Lea v roku 1996 a Kráľ zlodejov je jeho druhý celovečerný film. Tému bezútešným detských osudov v sebe nosil takmer desať rokov. K nakrúteniu filmu Kráľ zlodejov ho inšpirovali skutočné príbehy detí, zapojených do organizovanej kriminálnej siete.

Termín slovenskej premiéry Kráľa zlodejov zatiaľ nie je stanovený, slovenský divák by si ho však mal pozrieť na jar budúceho roka. Divákov však už 18. a 24. septembra čaká niekoľko exkluzívnych verejných projekcií na Oscara nominovaného filmu Kráľ zlodejov v bratislavskom kine Mladosť.

Slovensko doteraz zastupovali na Oscaroch filmové diela Martina Šulíka Všetko čo mám rád, Záhrada, Orbis Pictus a Krajinka, nominovaným bol aj film Všetci moji blízki režiséra Mateja Mináča. Minulý rok bol slovenským nominantom na Oscara film Juraja Nvotu Kruté radosti. Ani jeden z uvedených filmov sa však nedostal do užšieho výberu nominácií na Oscara. Nominácie na tohtoročného Oscara budú oficiálne zverejnené 27. januára 2004. Víťazov tradične vyhlásia na slávnostnom ceremoniáli v Los Angeles. Prihlášky do kategórie Najlepší zahraničný film poslala Americká filmová akadémia tento rok do 87 krajín sveta.

Agentúru SITA informovala Simona Nôtová-Tušerová zo Slovenského filmového ústavu.