Bratislavské hudobné slávnosti už po 39. krát

BRATISLAVA 10. septembra (SITA) - Po tridsiatydeviatykrát prídu do hlavného mesta poprední zahraniční aj slovenskí umelci, aby sa od 26. septembra do 10. októbra predstavili na Bratislavských hudobných ...

10. sep 2003 o 15:30 SITA

BRATISLAVA 10. septembra (SITA) - Po tridsiatydeviatykrát prídu do hlavného mesta poprední zahraniční aj slovenskí umelci, aby sa od 26. septembra do 10. októbra predstavili na Bratislavských hudobných slávnostiach (BHS). Predseda festivalového výboru Miloš Jurkovič verí, že napriek nedostatočnému finančnému zabezpečeniu sa podarilo organizátorom pripraviť divácky atraktívny program. Ako povedal na dnešnej tlačovej besede, BHS napriek nedostatku financií zostávajú verné svojej tradícií a aj tento rok budú širokospektrálnym festivalom. Postarať by sa o to mali umelci z 23 krajín sveta. Na tohtoročných BHS sa divákom predstavia štyri zahraničné orchestre - Orchestre National des Pays de la Loire, Petrohradský symfonický orchester, Symfonický orchester Maďarského rozhlasu a nemecký Symfonický orchester Berlin. Zo zahraničia prídu aj deviati dirigenti.

Program 39. ročníka BHS nezabúda ani na významné životné jubileá domácich či svetových skladateľov. Pri príležitosti 50. výročia úmrtia Sergeja Prokofjeva si budú môcť diváci vypočuť Skýtsku suitu, ale aj slovenskú premiéru komornej skladby Trapéza. Organizátori nezabudli ani na desiate výročie úmrtia významného slovenského skladateľa Eugena Suchoňa. Pri tejto príležitosti uvedú predohru Kráľa Svätopluka a operu Krútňava. Tradične bude súčasťou programu aj uvedenie skladby na objednávku BHS. Tento rok ju skomponovala Iris Szeghy.

Novinkou BHS bude súťaž New Talent, medzinárodná tribúna mladých interpretov. Ako vysvetlil Jurkovič, súťaž bude od tohto roka vždy v Bratislave, pričom najskôr si návštevníci festivalu vypočujú ôsmich finalistov, z ktorých medzinárodná porota vyberie troch. Tí vystúpia spolu so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu a porota rozhodne o držiteľovi ceny Slovenského plynárenského priemyslu. Lákadlom pre divákov bude aj galavečer opernej divy Edity Grúberovej, ktorá vystúpi na záver BHS.

Súčasťou tohtoročných BHS budú štyri predstavenia v Opere SND. Pôjde o premiéru opery Leoša Janáčka Káťa Kabanová, spomínanú Krútňavu, Verdiho Nabucco a Toscu v podaní Evy Urbanovej. K sprievodným podujatiam festivalu patrí aj výstava o diele Edity Grúberovej ako aj muzikologická konferencia a výstava Hudba v obraze II, ktorá je výberom tvorby 25 súčasných slovenských výtvarných umelcov na tému hudba.

es;ve;bl