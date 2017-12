Starí priatelia Simon a Garfunkel si už odpustili

Zabudli na všetky nezhody, ktoré ich vzťah poznamenával tri desaťročia. Americké folkrockové duo Simon and Garfunkel je späť a rozhodnuté vyraziť na veľké turné po Severnej Amerike. Koncertná šnúra hrdinov šesťdesiatych rokov sa začne 18. októbra v Michig

11. sep 2003 o 12:00

Zľava Art Garfunkel a Paul Simon. FOTO - REUTERS

ane a skončí sa v polovici decembra.

Duo sa rozpadlo roku 1970 s rozlúčkovým albumom Bridge Over Troubled Water. Ich cesty sa z času na čas prekrížili - ako to bolo v prípade práce na pesničke My Little Town v roku 1975, spomienkových turné z roku 1981 a 1993 či naposledy na tohtoročných cenách Grammy v New Yorku, kde predviedli úžasnú verziu piesne Sound of Silence. Tam oprášili staré priateľstvo a to bol asi hlavný dôvod, prečo svoje nadchádzajúce turné pomenovali podľa jednej zo svojich starých piesní Old Friends.

„Nikdy som si nemyslel, že by sme stratili schopnosť spolu spievať. Boli sme iba priatelia, ktorí sa odcudzili. Vystúpenie na cenách Grammy nám dalo možnosť, aby sme všetko hodili na hlavu. Pozrite sa, poznáme sa od svojich jedenástich rokov,“ povedal Paul Simon na tlačovej konferencii. Aj Art Garfunkel vyjadril veľkú radosť, že môže spievať so Simonom: „Sme ako rodina, my dvaja. Aj naše matky, ktoré sa dobre poznajú, ešte žijú.“

Duo v stredu na tlačovej konferencii v newyorskom klube The Botton Line zaspievalo americkým médiám tri skladby. Jednou z nich bola pieseň Old Friends s textovou linkou: „Aké to je divé a desivé mať sedemdesiat.“ Obaja speváci totiž oslávia na jeseň šesťdesiatdva rokov.

Základom ich spoločných vystúpení bude ich klasický repertoár, kde nebudú chýbať skladby ako Bridge Over Torubled Water, Mrs Robinson, Scarborough Fair alebo The Boxer. Obaja sľúbili, že pripravia aj piesne zo svojich sólových albumov. Paul Simon si vždy predstavoval svoju sólovú skladbu Slip Slidin‘ Away ako pieseň od Simona and Garfunkela. Dvojicu, ktorá prvé albumy nahrala iba s akustickou gitarou, bude na turné sprevádzať regulárna skupina. Počas koncertnej šnúry sa objaví na pultoch predajní ich nový výberový album s 32 hitmi.

Piesne pravdepodobne odznejú v pôvodných verziách, podľa Simona však budú americké koncerty poslednou možnosťou uvidieť toto legendárne duo spolu na jednom pódiu. Kým Simonove piesne si stále udržujú vysokú úroveň, niečo podobné sa nedá povedať o Garfunkelovej sólovej dráhe. Ten žil roky v tieni slávnejšieho kolegu. Ak sa však obaja stretnú na pódiu, stane sa niečo magické. Presne v to verí aj dvojica Simon and Garfunkel.

PETER BÁLIK