Sean Penn je roky osamelý rebel

11. sep 2003 o 13:00

Sean Penn a austrálska herečka Naomi Watts z filmu Alejandra Gonzálesa Inárritua 21 gramov, ktorý by sme na budúci rok mali vidieť aj v slovenských kinách. FOTO - REUTERS

Z benátskeho filmového festivalu si pred niekoľkými odniesol Zlatého leva za najlepší mužský herecký výkon Sean Penn. Leva získal za hlavnú rolu vo filme 21 gramov Mexičana Alejandra Gonzáleza Inárritu. Sean Penn je jedným z najuznávanejších hercov Hollywoodu. Ale, ako tvrdí, už niekoľko rokov vo filmoch hrá len z núdze.

Dnes je najväčším radikálom z hollywoodskych rebelov. Kvôli príspevku do projektu 11‘09‘‘01 prerušil nakrúcanie vlastného filmu: starý muž žije v tmavom byte, rozpráva sa so svojou ženou, ktorá dávno zomrela, ukladá jej šaty, zatiaľ čo mu v kúte v kvetináči vädne kvet. Keď sa zrúti World Trade Center, vpadne do bytu svetlo, muž sa bolestne preberie zo svojej minulosti a kvet znovu rozkvitne..

Sean Penn sa výrokom o politike doteraz vyhýbal, nechcelo sa mu, ako tvrdil, opakovať, čo povedali iní. „Politici majú s hercami jedno spoločné: potrebujú rolu.“ Po jedenástom septembri sa tejto svojej zásady vzdal. Dovtedy sa Seanovi Pennovi americké médiá len korili: najlepší herec svojej generácie (New York Times), slávny bitkár, prechodný, no búrlivý manžel Madonny, ktorému odpúšťali aj to, že tvrdohlavo ignoroval Oscary. Hoci ho viackrát nominovali na Oscara (za Mŕtvy muž prichádza, Sladký ničomník a I Am Sam), zakaždým sa noci nocí vyhol. „Celé je to jedno trápne poníženie,“ povedal Sean Penn o zlatej noci filmového priemyslu. „Možno je to zaujímavé pre mladých. Ja by som sa na Oscaroch cítil ako štatista v nejakom hlúpom seriáli.“

Vyhlásil, že končí s hereckou kariérou a chce už len režírovať. Znovu začal hrať, aby mal peniaze na vlastné filmy alebo keď mu hrozilo, že vyjde na mizinu. Časom začal nakrúcať v štyroch produkciách, medzi nimi v jednom filme Clinta Eastwooda Tajomná rieka, v komédii Woodyho Allena a v dráme The Assassination of Richard Nixon (Zavraždenie Richarda Nixona), v ktorej ako atentátnik lietadlom vletí do oválnej pracovne Richarda Nixona.

Zároveň napísal prezidentovi Bushovi otvorený list. Poukázal 56 000 dolárov denníku Washington Post a dal si tam v plnom znení vytlačiť na celú novinovú stranu - o americkom vlastenectve a americkej vlajke, za ktorú bojoval jeho otec, a keď zomrel, vložili ju do rúk jeho matke, a dnes je podľa Penna symbolom dobyvateľskej moci. Americké médiá, v ktorých život každej hviezdy sledujú celé tímy, sa o Seana Penna naraz zaujímali oveľa menej.

Sean Penn strávil život v Hollywoode. Presne vie, ako účinne použiť kameru, učil sa to dvadsať rokov, a nevie sa zmieriť s tým, ako „konzervatívny establišment diriguje médiá, virtuózne ako symfonický orchester.“ Prezident vyzerá ako chlapík, ktorý sa síce nemôže pochváliť nejakým prenikavým intelektom, ale „so šarmom, s humorom a zdravým rozumom aj tak zvláda celý svet - presne takto sa konštruujú hollywoodski hrdinovia“, povedal Sean Penn v Benátkach pre taliansky denník La Repubblica. „Prezident Bush nikdy nebol zvlášť zvedavý na svet. Nikdy si nedal námahu, aby sa pozrel za plot svojho ranča v Texase.“ Práve to sa mnohým Američanom tak páči: žiadne mierové plány, žiadne erotické výstrelky, ale ranč. „A keď sú problémy, tak udrieť.“ Sean Penn, ktorý vždy zvykol odpovedať päsťami, dnes vystupuje ako kovboj - humanista.

ANDREA PUKOVÁ