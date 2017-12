Víkendové divadelné premiéry

Rozprávka o mieri

11. sep 2003 o 11:00

Ľudmila Dutková a Igor Kasala. FOTO – DJZ

Alois Mikulka: Generál a ježibaba. Bábkové divadlo Košice. Réžia: Vladimír Čada. Scénografia: Vladimír Sosna. Premiéra: 12. septembra

Za Svoju 162. premiéru si košické Bábkové divadlo vybralo hru Generál a ježibaba podľa rozprávky Dom u päťsto básnikov. „Režírovať ju bude Vladimír Čada z plzenského divadla Alfa, ktorý s nami spolupracuje už desiaty rok,“ povedala riaditeľka divadla a dramaturgička Katarína Hegedusová.

Rozprávka je bohatá na piesne a riekanky, ktoré predeľujú jednotlivé obrazy. Herci sa dokonca púšťajú do hier s publikom a šíria myšlienku mieru a mierumilovnosti. „Dej sa začína v kasárňach. Poukazujeme na militantný svet, ktorý však ježibaba odčaruje a z vojakov sa stanú básnici. Kreslia holubice a zabávajú sa s deťmi. Táto hra je pozoruhodná nielen myšlienkou, ale aj formou,“ hovorí Vladimír Čada. V domácom divadle Alfa v Plzni ju naštudoval už dávnejšie a na festivale Mateřinka v Liberci dokonca vyhrala prvú cenu. Úspech presvedčil aj dramaturgiu v Košiciach, a tak pokračuje desaťročná spolupráca s Vladimírom Čadom. „Svoje prvé angažmán som ešte pred Alfou dostal práve tu v Košiciach. Potom som odišiel, ale nezabudli na mňa, a tak som rád, keď sa sem môžem vracať. Je z toho už taká pekná tradícia.“

K Moliérovi máme blízko

Jean – Baptiste Moliére: Vynútená svadba. Divadlo Jonáša Záborského Prešov. Réžia: Valentin Kozmenko – Delinde. Hrajú: Milan Antol a.h., Zuzana Kúšiková, Ľudmila Dutková, Jozef Stražan a ďalší. Premiéra: 12. septembra

Nové vedenie divadla pri prvej premiére sezóny siahlo po francúzskej klasike – Moliérovi. „Vybral som ho zámerne, pretože podľa mňa je to totálny divadelník. Obvykle začíname sezónu Shakespearom, ale tentoraz ho vystrieda Moliére a Shakespearom sezónu ukončíme,“ hovorí režisér a šéf činohry Valentin Kozmenko – Delinde.

Hra je príbehom starnúceho muža, ktorý sa rozhodne skoncovať so samotou a vstúpiť do manželstva. Spoločníčkou v dobrom i zlom mu má byť mladučká dievčina. Pár sa pochopiteľne nevyhne ťažkostiam a konfliktom, ale aj komickým situáciám a vtipným zápletkám. „Predstavenie je čistou činohrou. Na tom som trval ja sám, pretože je to dobrá herecká príležitosť pre náš súbor. Príbeh o samote a osude bol blízky Moliérovi amyslím si, že je blízky aj ľudom v súčasnosti,“ tvrdí režisér.

ZUZANA KOMÁROVÁ