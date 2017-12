V Terminale vystúpi austrálska kapela Loonaloop

BRATISLAVA – Všetci hudobní fanúšikovia, ktorí na trenčianskom festivale Pohoda nestihli koncert austrálskej formácie Loonaloop, budú mať ďalšiu možnosť v sobotu večer v bratislavskom klube Terminal. Do priestorov bývalého Charlies Pubu piati Austr

11. sep 2003 o 8:45

BRATISLAVA – Všetci hudobní fanúšikovia, ktorí na trenčianskom festivale Pohoda nestihli koncert austrálskej formácie Loonaloop, budú mať ďalšiu možnosť v sobotu večer v bratislavskom klube Terminal. Do priestorov bývalého Charlies Pubu piati Austrálčania zavítajú v rámci turné k debutovému albumu, ktorý pod názvom Cleared for Take Off vyšiel v júni tohto roku. (tasr)