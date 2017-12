Renč a Štepka pripravujú film

BRATISLAVA – Pravdepodobne ešte do konca tohto roku prebehnú prípravné práce na novom česko-slovenskom filme. Nakrútia ho podľa scenára najznámejšieho radošinca Stanislava Štepku.

12. sep 2001 o 9:47

V súčasnosti umelecký šéf Radošinského naivného divadla dokončuje tretiu pracovnú verziu scenára k filmu a nevylučuje, že v najbližšom čase začne pracovať aj na štvrtej. „Vo filme už nie som až tak doma ako v divadle, preto spracovanie scenára podľa komédie Konečná stanica z nášho repertoáru trošku trvá.“

Scenár „celovečernej nostalgickej komédie“ začal vznikať ešte začiatkom roka po tom, ako Štepku vyzval na autorskú spoluprácu český režisér Filip Renč. Nakrúcať by sa malo na budúci rok v marci a v apríli a malo by to byť na Slovensku. (kul)