Michael Jackson na večierku odpadol

NEW YORK – Americký spevák Michael Jackson odpadol pri odchode z párty v reštaurácii Tavern on Green v New Yorku, ktorá sa konala po piatkovom koncerte pri príležitosti 30. výročia jeho sólovej kariéry.

12. sep 2001 o 9:47

Podľa správ denníka New York Post Jacksona vyniesli osobní strážcovia z reštaurácie v newyorskom Central Parku do pristavenej limuzíny po tom, čo sa zrútil na zem. Tí, čo ho videli, však tvrdia, že Jackson po koncerte zavítal do reštaurácie „unavený, ale triumfujúci“. Jacksonov hovorca Howard Rubenstein správy o spevákovom zrútení popiera. „Strávil tam krásne chvíle a odišiel naradostený,“ tvrdí Rubenstein.

Americkí kritici Jacksonov koncert nechvália. Podľa denníka The New York Daily News bola šou „zvláštna, hrozná, okázalá“, plná „nekonečných nevysvetliteľných prestávok, rozmazávajúca celú noc do úchvatne beztvarej, takmer päťhodinovej udalosti“. Jackson predstaví svoj nový singel You Rock My World aj album Invincible na budúci mesiac.

(tasr, reuters)