Návrat Modusu bude spomienkový

12. sep 2003 o 8:35

Ján Lehotský (v popredí). Hore zľava: Jirko Vana, Janko Lehotský, Ľubomír Stankovský a Ľudovít Nosko. FOTO – IVAN KELEMENT

Legenda slovenskej hudby prichádza po rokoch na koncertné pódiá, ale bez Miroslava Žbirku a Mariky GombitovejDomáca hudobná scéna čoskoro zažije po znovuzrodení Prúdov a Collegia Musica návrat ďalšej legendy slovenského popu. Po šestnásťročnej pauze sa opäť dala dohromady skupina Modus, aby pripravila dlhšiu koncertnú šnúru. Modus Tour 2003 s podtitulom Sklíčka dotykov (Hity 1972 – 2003) s pôvodnými hudobníkmi, ale bez Mekyho Žbirku a Mariky Gombitovej, sa začína 23. septembra v Banskej Bystrici a skončí 11. novembra v Košiciach.

„Nad obnovením koncertnej podoby Modusu som uvažoval už dávnejšie. Teraz sme späť a chceli by sme ľuďom nielen zopakovať staré pesničky, ale aj predstaviť to, čo robíme dnes,“ povedal SME o návrate skupiny jej líder Ján Lehotský. Najslávnejšie obdobie Modus odohral so Žbirkom a Gombitovou na pomedzí sedemdesiatych a osemdesiatych rokov. Tie však budú na comebacku skupiny chýbať. „Ideálna zostava neexistuje, pretože za tie roky sa v Moduse vystriedalo množstvo hudobníkov,“ vysvetľuje frontman a dodáva: „Veľmi by som privítal, aby s nami Marika a Meky stáli na jednom pódiu, ale bohužiaľ nepodarilo sa to. Dvere sú však stále otvorené.“

Lav sa píše Love

Ján Lehotský sa po rozpade skupiny venoval vlastným projektom, ktoré tak trochu nahrádzali jeho slávnu skupinu sedemdesiatych a osemdesiatych rokov. Pod jeho menom vyšli tri sólové albumy a vlani si spiacu legendu pripomenul albumom Modus 2002 – Lav sa píše Love. „Speváčky, ktoré spievali na mojich sólových projektoch, som bral vždy ako náhradu za Mariku,“ vysvetľuje skladateľ, klavirista a spevák skupiny, v ktorej sa za dve desaťročia vystriedalo množstvo známych mien od Žbirku, Gombitovej až po Mariána Greksu alebo na krátky čas dokonca aj Leška Semelku. Pod názvom Modus skupina naposledy vystupovala v roku 1987 a Lehotský a spol. koncertovali až do roku 1989. Potom sa ich cesty rozišli. „Nastala iná doba. Zrazu prestali fungovať kulturáky a my sme nečakane prišli o možnosť koncertovať.“

Hudobníci z roku 1974

Návrat legendy slovenskej pop hudby naštartoval až koncert pre amerických Slovákov v New Yorku v lete minulého roku. Na aktuálnom turné sa Modus predstaví v skoro pôvodnom zložení: Ján Lehotský – spev, klavír, Ľubomír „Sklíčka“ Stankovský – bicie nástroje, Ľudovít „Čufo“ Nosko – gitara, vokály, Jirko „Budvar“ Vana a Janko „Junior“ Lehotský – basgitara, vokály. „Dnešný Modus je postavený na hudobníkoch, ktorí v skupine hrávali v roku 1974. Až na Janka. To je môj mladý synovec, veľmi nadaný basgitarista,“ hovorí fúzatý líder.

Podľa Lehotského comeback Modusu nie je iba jednorazovou udalosťou. Známy hudobník chce, aby kapela vystupovala pravidelnejšie. A ako sa mu podarí nahradiť charakteristické hlasy spevákov, ktorí sa v minulosti podieľali na najslávnejších nahrávkach Modusu? „Keď ich spievali iní ľudia, prečo by som to nemohol robiť aj ja, autor tých pesničiek? Aj Paul McCartney si spieva stále svoju Yesterday, hoci medzičasom ju nahralo veľa iných hudobníkov.“

PETER BÁLIK

Modus Tour 200323. 9. Banská Bystrica – Dom kultúry SKC

24. 9. Podbrezová – Dom kultúry

25. 9. Martin – Kozel Pub

2. 10. Nitra – Stará pekáreň

3. 10. Bratislava – DK Zrkadlový háj

7. 10. Liptovský Mikuláš – Dom kultúry

8. 10. Poprad – Kultúrne centrum

9. 10. Kežmarok – sála MsKS

10. 10. Bardejov – Mestská športová hala

11. 10. Košice – Jumbo centrum