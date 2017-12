Absolonová chce dať zubom príučku

12. sep 2003 o 15:00 TASR

Bratislava 12. septembra (TASR) - Česká speváčka Monika Absolonová sa aj napriek pracovnej vyťaženosti rozhodla dať svojim zubom príučku a už nejaký čas nosí na dolných zuboch strojček.

Nie, nie je to kvôli muzikálovým Rebelom, kde bude hrať aj úlohu maturantky. "Je to kvôli mojej držke. Jednoducho dám zuby do laty aj keby nechceli," hovorí žartom Monika, ktorá bude do divadelných Rebelov "odskakovať" z muzikálu Kleopatra už čoskoro a z noblesnej dámy, kráľovnej sa meniť na slečnu v dlhých pančuchách s aktovkou na chrbte. Pražská premiéra tohto muzikálu, známeho aj z filmového plátna, sa uskutoční 26. septembra.

"Veľmi sa teším, bude to čosi iné. Hrá sa aj činohra, veľa sa tancuje. Ako malá som síce tancovala, ale potom som sa nejako zablokovala. Teraz ma choreograf Libor Vaculík odblokováva a dúfam, že mu neurobím hanbu," povedala s úsmevom Absolonová, ktorá Kleopatru príde hrať vo februári aj do Bratislavy. Upozornenie: Obrazová redakcia TASR vydáva k správe fotomateriál.