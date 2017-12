Zomrela legenda country hudby Johnny Cash

New York 12. septembra (TASR) - Johnny Cash, legendárny americký country spevák, zomrel vo veku 71 rokov v nemocnici v meste Nashville, štát Tennessee.

12. sep 2003 o 13:15 TASR

Oznámil to dnes v New Yorku podľa tlačovej agentúry Associated Press jeho manažér.

Cash bol od 25. augusta hospitalizovaný v nemocnici kvôli žalúdočnému ochoreniu. Hovorca vtedy povedal, že počíta s jeho skorým prepustením do domáceho ošetrenia. Nasledujúci týždeň mal cestovať do Los Angeles nahrávať svoj nový album.

Už dlhé roky Cash trpel neurologickým ochorením, pre ktoré často dostával zápal pľúc. V máji 2003 po operácii srdca zomrela jeho manželka June Carterová Cashová.