Kelly a Ozzy Osbourne poskytli detaily spoločného duetu

BRATISLAVA 13. septembra (SITA) - Kelly Osbourne po podpise novej nahrávacej zmluvy zverejnila detaily duetu so svojím otcom Ozzym. Dvojica znova nahrá verziu skladby Changes, ktorá sa prvýkrát objavila ...

13. sep 2003 o 4:10 SITA

BRATISLAVA 13. septembra (SITA) - Kelly Osbourne po podpise novej nahrávacej zmluvy zverejnila detaily duetu so svojím otcom Ozzym. Dvojica znova nahrá verziu skladby Changes, ktorá sa prvýkrát objavila na albume skupiny Black Sabbath v roku 1972.

S Kelly Osbourne ukončila začiatkom tohto roka nahrávacia spoločnosť Epic zmluvu. Kelly tiež zrušila sériu koncertov na jej nedávnom turné, čo vyvolalo špekulácie o tom, či úplne neupustila od svojej začínajúcej hudobnej kariéry. Ako príčinu zrušenia koncertov, vrátane tých s otcom Ozzym, uviedla zdravotné problémy, hoci neobjasnila o aké problémy malo ísť.

Kelly teraz podpísala zmluvu so spoločnosťou Sanctuary, ktorá dovydá jej debutový album Shut up s extra nahrávkami pod novým názvom Changes. Titulnú pieseň, ktorá má byť vydaná 3. novembra, prepísali spoločne Kelly s Ozzym a má odrážať zmenu vzťahu medzi otcom a dcérou po určitom čase. "Kelly práve skladá pesničky na svoj nový album a na budúci mesiac plánuje začať s nahrávaním," uviedol jej hovorca. Album Changes bude jej prvou nahrávkou s otcom.