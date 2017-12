Maximilian Schell by si bol rád zachytal vo Wembley proti Anglicku

Kolín nad Rýnom 13. septembra (TASR) - Svetoznámy švajčiarsky herec a režisér, laureát Oscara Maximilian Schell (72) by v prípade, že by mohol vrátiť ...

13. sep 2003 o 23:30 TASR

Kolín nad Rýnom 13. septembra (TASR) - Svetoznámy švajčiarsky herec a režisér, laureát Oscara Maximilian Schell (72) by v prípade, že by mohol vrátiť čas, rád zachytal v bránke futbalovej reprezentácie krajiny helvétskeho kríža na starom londýnskom štadióne Wembley proti domácemu Anglicku.

Umelec to uviedol v rozhovore pre Express, vydávaný v nemeckom Kolíne nad Rýnom a netajil, že by to preň bolo dôležitejšie ako príležitosť zahrať si Hamleta v rovnomennej dráme Williama Shakespearea.

Maximilian Schell bol svojho času členom akademickej futbalovej reprezentácie Švajčiarska a hrával aj za juniorku špičkového klubu krajiny - Grashoppers Zürich. Neskôr obliekal aj dresy klubov v mestách, v ktorých dostal divadelné angažmán, napríklad Schwarz-Weiss Essen alebo 1860 Mníchov.

Za najkrajší moment svojej dlhej a bohatej kariéry označil v interview vôbec prvý aplauz, ktorého sa mu dostalo vo veku troch rokov. Vtedy po režijných zásahoch matky v istom predstavení pri premiére zúrivo interpretoval celý monológ, na čo diváci reagovali búrlivým potleskom.