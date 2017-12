Harrisonovu gitaru vydražili za viac než 430 000 dolárov

14. sep 2003 o 12:21 SITA

LOS ANGELES 14. septembra (SITA/Reuters) - Gitaru, na ktorú hral George Harrison na poslednom koncerte skupiny The Beatles v roku 1969, vydražili v sobotu na aukcii v Hollywoode za 434 750 dolárov. Gitara značky Fender Rosewood Telecaster sa objavila aj v známom filme Let it be. "Harrison hral na tejto gitare 30. januára 1969, keď The Beatles spolu posledný krát vystúpili na streche budovy Apple Records v Londýne," povedal predseda aukčnej siene Odyssey Auctions Bill Miller.

Kupca gitary je zberateľ, ktorý si však želal ostať v anonymite. Harrison gitaru v decembri 1969 daroval hudobníkovi Delaneymu Bramlettovi.